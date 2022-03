Fridays for Future rufen zu Demo in Tuttlingen auf

Am 25. März wird wieder zu einem globalen Klimastreik aufgerufen. Wie die Ortsgruppen von Fridays For Future aus Trossingen, Tuttlingen und Spaichingen mitteilen, rufen sie deshalb gemeinsam zu einer Demo in Tuttlingen auf. Diese beginnt um 14 Uhr auf dem Marktplatz und endet am Landratsamt, wo in mehreren Reden Forderungen der Klimabewegung vorgestellt werden.

Schon am Montag werden diese Forderungen an Landrat Stefan Bär übergeben. Laut Pressemitteilung handelt es sich dabei unter anderem um Forderungen zu den Themen Öffentlicher Nahverkehr, Nachhaltiges Bauen und Kommunale Wärmeplanung.

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass auf der gesamten Demo die Maskenpflicht und 1,5 Meter Abstand gelten.