„Fridays for Future“ demonstriert auf Fahrrädern

Unter dem Motto „Kein Grad weiter“ hat am Freitag, 25. September, wieder ein globaler Streik für das Klima stattgefunden. Auch in Tuttlingen trafen sich rund 50 Aktivisten von „Fridays for Future“. Vom Stadtgarten aus sind sie ab 17.30 Uhr mit Fahrrädern durch Tuttlingen gefahren und haben sich anschließend für eine Kundgebung auf dem Marktplatz versammelt. Insgesamt gab es am Freitag weltweit in 3100 Orten Streiks für mehr Klimaschutz, wie „Fridays for Future“ in einer Pressemitteilung schreibt.