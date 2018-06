Beim Blaulichttag am 6. Mai auf dem Tuttlinger Donauspitz darf auch die Polizei nicht fehlen. Das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Tuttlingen wird mit einem Info-Truck zum Thema „Einbruchschutz“ vor Ort sein. Die Polizeihundestaffel wird zeigen, wie sie arbeitet, und die Kreisverkehrswacht zeigt mit einem Überschlagsgenerator, was bei Unfällen durch zu schnelles Fahren passieren kann.

Die Arbeit des Polizeipräsidiums ist aufgeteilt in zwei Bereiche: Repression (Strafverfolgung) und die Prävention (Vorsorge). Rund 1500 Polizeibeamte sind für die fünf Landkreise Schwarzwald-Baar, Rottweil, Tuttlingen, Freudenstadt und Konstanz zuständig. Drei Polizeidirektionen mit 14 Polizeirevieren und 24 Polizeiposten sind für die fünf Landkreise verantwortlich Dazu kommen die Kriminalpolizei mit Sitz in Rottweil und die Verkehrsüberwachung in Zimmern.

Geht eine Anzeige bei der Polizei ein, wird die Leitstelle bei einem Notruf informiert oder besteht ein Tatverdacht, „dann werden die Kollegen von der Strafverfolgung tätig“, sagt Michael Ilg vom Referat Prävention. Ilg und seine 29 Kollegen der Prävention kümmern sich im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Tuttlingen um die Vorbeugung und Beratung zu den Themen Kriminalität und Verkehrsprävention. Dabei ergeben sich verschiedene Zielgruppen: vom Vorschulalter bis hin zu den Senioren. Sei es die Verkehrsschulung in der Grundschule oder Aufklärungsveranstaltungen bei Senioren, um beispielsweise vor den „Enkeltrickbetrügern“ zu warnen, auf die ältere Menschen immer wieder hereinfallen.

Am Blaulichttag will das Referat Prävention mit seinem Truck aus Stuttgart den Info-Tag zum Thema „Einbruchschutz“ nutzen, um die Bevölkerung zu sensibilisieren und zu beraten. Ilg selbst und zwei seiner Kollegen werden am Polizeitag auf dem Donauspitz am Truck für Gespräche zur Verfügung stehen.

Überschlagssimulator im Einsatz

Auch die Einstellungsberatung wird an diesem Tag vor Ort sein, um Nachwuchs anzuwerben. „Die Nachwuchssituation ist gut, schaden kann es uns aber nicht“, sagt Ilg. Seine beiden Kollegen Lothar Rieger und Ulrike Wiedemann werden interessierten Nachwuchs beraten und mit ihnen ins Gespräch kommen.

Ein Blickfang für Alt und Jung werden die drei moderierten Vorstellungen der Polizeihundestaffel sein, die um 11, 13 und 15 Uhr stattfinden werden. Dazu werden zwei zweibeinige mit zwei vierbeinigen Polizeikräften einen Aufgabenparcours für den Polizeihund ablaufen und abarbeiten. „Das wird sehr praxisnah sein“, sagt Ilg. Mehr will er nicht verraten.

In Kooperation mit der Verkehrswacht Rottweil bereitet die Polizei einen Überschlagssimulator zum Thema „Unfall und Gurt“ vor. In einem Chassis können sich Wagemutige einem simulierten Überschlag bei einem Unfall unterziehen und dabei „hautnah erleben, wie es sich anfühlt, auf dem Kopf zu stehen“, sagt Ilg. Sofern das Wetter mitspielt, informiert die Verkehrspolizeidirektion Zimmern Motorradfahrer passend zum Saisonauftakt der Biker-Saison zum Unfallschutz. Zuletzt dürfen Besucher einen Streifenwagen von innen besichtigen und sich zeigen lassen, womit Streifenpolizisten ausgestattet sind. Polizei zum Anfassen. Der Slogan „Die Polizei, dein Freund und Helfer“ gelte heute immer noch, so Ilg. „Wir sind nicht nur zuständig, wenn es um die Strafverfolgung geht, sondern werden auch gerufen, wenn jemand sein Kind vermisst oder seinen Schlüssel verloren hat.“

Weitere Informationen zum Polizeipräsidium Tuttlingen gibt es online unter

www.polizei-bw.de/dienststellen/pptuttlingen