Freilichtmuseum will Schnaps brennen

Fast 94 000 Besucher hat das Freilichtmuseum in Neuhausen ob Eck im vergangenen Jahr begrüßen können. Vor allem der Anteil der Jahreskartenbesitzer hat zugenommen – und zwar um hundert Prozent. Für dieses Jahr möchte das Museum, das seinen 30. Geburtstag feiert, eine 222 Jahre alte Scheune als Haus des Jahres ins rechte Licht rücken. Zudem ist eine Ausstellung „Schätze des Freilichtmuseums“ geplant. Das teile Museumsleiterin Almut Grüner in der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses des Tuttlinger Kreistags am Mittwochnachmittag mit.

Trotz der positiven Zahlen aus dem vergangenen Jahr bleibt ein Wermutstropfen: Aufgrund fehlendem Personals konnten weniger Schulklasse als noch in den Vorjahren bedient werden. Auf Nachfrage von Dieter Müller (SPD) betonte Grüner, dass das Museum dabei ist, neue Leute zu finden: „An den Honorarkräften sind wird kräftig dran – aber das ist nicht ganz einfach“, sagte die Museumsleiterin.

Gute Noten von Besuchern

32 000 Euro an Drittmitteln hätte das Museum in 2017 für Jugend- und Ausstellungsprojekte bekommen. Für die vergangenen vier Jahre summiert sich der Betrag damit auch rund 145 000 Euro. Bei einer Umfrage unter den Besuchern habe das Museum einen Notenschnitt von 1,36 bekommen. Vor allem Handwerker-Vorführungen (46 Nennungen) sowie Darbietungen an der Säge und der Mühle (39) seien nachgefragt worden. „Der neue Spielplatz ist gleich von null auf 30 gesprungen“, betonte Grüner. Bei den Jahreskarten habe sie beobachtet, dass diese vor allem bei jungen Müttern mit ihren Kindern nachgefragt seien.

In diesem Jahr begeht das Freilichtmuseum bereits seine 30. Kirbe und seinen 30. Fuhrmannstag. Als Haus des Jahres, das in 2017 zum ersten Mal im Freilichtmuseum gekürt worden ist, kommt eine 222 Jahre alte Stallscheune, die ursprünglich in Haberstenweiler gestanden hat, zum Zug. „Dort hält sich bisher kaum jemand auf, es dient eher als Durchgangsgebäude“, betonte Grüner.

In diesem Jahr sollen im Schafstall wieder zwei Vorträge, drei Theateraufführungen und vier Filmnächte stattfinden. Dazu stehen laut Grüner kleinere Projekte im Freilichtmuseum an. So soll etwa eine Toilette am Spielplatz gebaut werden oder die Tierhaltung verbessert werden. Letzteres ist vonnöten, da das Museum plant, eigene Produkte zu verkaufen. So könnten die Tiere verwurstet werden, so dass es etwa bald schwäbisch-hallische Dosenwurst geben könnte.

Schnaps darf gebrannt werden

Dazu habe das Museum mit dem Zoll in Singen eine Schnapsbrennerei aktiviert: „Wir haben ein Kleinbrenn-Recht erworben“, sagte Grüner. Zudem will das Museum ein neues Marketing-Konzept aufstellen, um noch bekannter zu werden. Das soll laut Landrat Stefan Bär im Laufe des Jahres im Kreistag vorgestellt werden. Alle möglichen Investitionen, so betonte es Bär, würden allerdings hinter dem geplanten neuen Eingangsgebäude zum Museum stehen.

Paul Haug (FDP) meinte, dass die Gebäude besser durch Menschen als durch Tafeln erklärt werden würden. Dass Honorarkräfte dies übernehmen könnten, sei laut Grüner fürs Wochenende vorstellbar. Katrin Kreidler (OLG) wünschte, dass die Tafeln auch in anderer Sprache als in Deutsch verfasst seien. „Das ist ganz dringend notwendig“, betonte auch Grüner. Tafeln in englischer und französischer Sprache sollen demnach als erstes kommen.