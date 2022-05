Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck zeigt Werbegrafik im Kaufhaus Pfeiffer

Lächelnd und mit strahlend weißer Bluse reckt die blonde junge Frau ihren Arm in die Höhe. Was präsentiert sie? Natürlich Persil! Marlene Dietrich wirbt für Seife und „Marlboro gehört dazu“. So zumindest der Slogan. Ab Sonntag, 29. Mai, zeigt das Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck Werbegrafik-Schätze der 1950er bis 1970er Jahre aus der Sammlung des Kaufhaus Pfeiffer und gibt damit zugleich Einblicke in ein Stück Marken- und Kulturgeschichte der Nachkriegszeit.

Im Kaufhaus Pfeiffer gab es alles was das Herz begehrte. In über 600 Kartons sind Waren verpackt, die sich bei der Übernahme durch das Museum noch im Haus befunden haben und die nicht im historischen Laden ausgestellt sind. Eine ganz besondere Entdeckung ist eine Sammlung mit Werbegrafik, die nun erstmals gezeigt wird.

2009 kam das Kaufhaus Pfeiffer aus Stetten am kalten Markt in das Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck. Seit 1860 wurden hier verschiedene Waren verkauft. Ab 1950 übernahm der letzte Besitzer Franz Pfeiffer (1912-1995) das Geschäft von seiner Mutter Maria Pfeiffer (1881-1950) und führte dieses bis zu seinem Tod 1995. In den vielen Jahren als Kaufmann bewahrte Franz Pfeiffer all das, was er nicht verkaufte, gewissenhaft auf.

Die Ausstellung „Triumph bleibt im Karton! Werbegrafik im Kaufhaus Pfeiffer“ wurde als Abschlussprojekt der Kunsthistorikerin Julia Berlitz kuratiert. Sie wird bis zum Ende der Saison im Obergeschoss des Kaufhauses Pfeiffer zu sehen sein.

Einen besonderen Einblick in die Ausstellung und ihre Entstehung gibt Kuratorin Julia Berlitz bei Führungen durch die Ausstellung, diese finden zu folgenden Terminen statt: Am Donnerstag, 2. Juni, und am Donnerstag, 14. Juli, jeweils um 15 Uhr. Außerdem findet noch eine Führungen am Sonntag, 14. August, um 10.30 Uhr und am Sonntag, 23. Oktober, ebefalls um 10.30 Uhr statt.

Die Führungen sind offen für alle, zu zahlen ist lediglich der Museumseintritt. Aufgrund begrenzter Kapazitäten ist eine Anmeldung unter https://shop.freilichtmuseum-neuhausen.de erforderlich.