Frischer Wind bei den Freien Wählern Nendingen: Aus der aktuellen Besetzung des Ortschaftsrats tritt lediglich Thomas Webler erneut für die Freien Wähler an. Neben ihm stellen sich auf der gleichen Liste sieben weitere Kandidaten für den Ortschaftsrat am 26. Mai zur Wahl, darunter mehrere neue Gesichter. Klaus Braun, der seit 20 Jahren im Ortschaftsrat ist, tritt nicht mehr an.

Webler ist aktuell fester Bestandteil im Ortschaftsrat in Nendingen. Wenn es nach den Freien Wählern geht, soll er auch künftig dort mitentscheiden können, denn er ist der einzige Rat aus den Kreisen der Freien Wähler, der erneut kandidiert. Neben ihm stehen bei der Kommunalwahl Helmut Frank, Elke Hassanzadeh Assl, Nader Hassanzadeh Assl, Heike Hauser, Ralf Huber, Marc Strecker und Alexander Weiss auf der entsprechenden Liste.

Ebenso stellen sich die Kandidaten Thomas Webler, Nader Hassanzadeh Assl, Ralf Huber und Marc Strecker als Freie Wähler für den Gemeinderat der Stadt Tuttlingen zur Wahl.

Nicht mehr auf den Listen zu finden sein wird Klaus Braun. Er galt bei den vergangenen Kommunalwahlen als Stimmenbringer der Freien Wähler und ist seit 1999 fester Bestandteil im Nendinger Ortschaftsrat. „Ich bin seit 20 Jahren im Ortschaftsrat. Darum wird es jetzt Zeit, meinen Platz zu räumen für den Nachwuchs und somit für einen Generationenwechsel“, sagte Braun, der seit wenigen Monaten Vorsitzender der Nachbarschaftshilfe Nendingen ist, auf Nachfrage unserer Zeitung. „Mit Klaus Braun verliert der Ortschaftsrat ein erfahrenes Ratsmitglied. Er hat sich immer mit voller Kraft für die Belange Nendingens eingesetzt“, sagt Webler, der Braun als „Stimmenkönig“ auf der Liste der Freien Wähler Nendingen bezeichnete.

Aus „familiären Gründen“ treten auch Stephanie Schwarz und Daniel Schnell nicht mehr zur Wahl an. Beide gehören dem Ortschaftsrat seit 2014 an und sind dort die jüngsten Mitglieder.

„Natürlich ist es sehr schade, dass die drei nicht mehr kandidieren“, so Thomas Webler.„Ich bin jedoch froh, dass wir mehrere neue Kandidaten unterschiedlicher Altersgruppen gewinnen konnten, darunter erfreulicherweise zwei Frauen“.