Freie Wähler nehmen Kommunalwahl in den Blick

Der Tuttlinger Stadtverband der Freien Wähler hat bei seiner Mitgliederversammlung am Mittwochabend in der SC 04-Lounge auf bevorstehende Aktivitäten und die Kommunalwahlen im nächsten Jahres geblickt.

Die Freien Wähler werden sich erneut beim Sportevent Run & fun am Sonntag, 10. Juni, beteiligen. Sie versorgen mit einem Verpflegungsstand in der Dr.-Karl-Storz-Straße die Langstreckenläufer mit Flüssigkeit. Das Vorstandsteam um den Vorsitzenden Michael Meihack gab auf der Sitzung bekannt, dass sie in diesem Jahr beim Kinderferienprogramm mitwirken. Die Mitglieder planen zudem einen Ausflug zum Daimler-Testgelände nach Immendingen inklusive einer Baustellenführung.

Auf der Sitzung, bei der acht der insgesamt 41 Mitglieder anwesend waren, wurde ebenso beschlossen, dass sie einen gesonderten Termin für eine Strategiebesprechung für die Kommunalwahlen im Mai nächsten Jahres veranstalten möchten. Kassierer Ulrich Storz stellte zum Ende des vergangenen Jahres ein deutliches Plus in der Kasse fest. Wie viele anderen Vereine auch, mussten sich die Freien Wähler, nicht zuletzt wegen ihrem Internetauftritt, mit der neuen Datenschutz-Grundverordnung beschäftigen.