Freibad registriert 79 210 Badegäste

Die Wasserrutschen stehen still, von den Sprungbrettern knallen keine Wasserbomben mehr ins Becken, und kein einziger Schwimmer zieht mehr kraulend seine Bahnen – das Tuttlinger Freibad hat sich nach einem herbstlichen Wochenende ohne Sonnenstrahlen still und leise in die lange Winterpause verabschiedet. Und das mit passablen Besucherzahlen in dieser Freibadsaison.

Am Sonntag haben die Bademeister zum letzten Mal in dieser Freibadsaison die Türen hinter sich abgeschlossen. Damit geht für die Stadtwerke Tuttlingen als Betreiber des Tuttlinger Freibads eine zufrieden-stellende Badesaison unter freiem Himmel zu Ende. „Im Vergleich zu den Besucherzahlen von den vergangenen Jahren können wir mit der diesjährigen Freibadsaison auf jeden Fall zufrieden sein. Wir haben somit gute Besucherzahlen registriert“, teilte Bäderleiter Hans Stechhammer unserer Zeitung mit. In diesem Jahr seien es 79 210 zahlende Badegäste gewesen. Während die Stadtwerke im vergangenen Jahr rund 84 000 Personen registrierten, im Jahr 2017 knapp 74 600 und 2016 lediglich 70 350 Gäste, liegen die aktuellen Besucherzahlen über dem Durchschnitt der vergangenen drei Jahre.

„Auffallend“ und „sehr gut“ besucht sei in diesem Jahr der „rekordverdächtige Monat Juni“ gewesen, findet Stechhammer. Allein im Juni hätten 34 691 Badegäste das Freibad besucht. In diesem Monat liegt auch der am stärksten frequentierte Tag im Jahr – der 30. Juni mit 4975 zahlenden Badegästen. „Sehr erfreulich“ sei auch die ansteigende Anzahl an Familien gewesen – vor allem mit Kleinkindern, die den „Mutter-Kind-Bereich“ nutzten. „Für uns das Allerwichtigste ist jedoch, dass wir keine schlimmen Vorkommnisse sowie Badeunfälle zu verzeichnen hatten“, sagte der Bäderleiter erfreut, der ebenso erwähnte, dass der besucherärmste Tag der erste Badetag der Freibadsaison war, der 8. Mai mit 49 Gästen.

Badegäste werden nach der Schließung am vergangenen Sonntag bis zur nächsten Eröffnung im Mai nächsten Jahres keine mehr zu finden sein – dagegen aber mehrere Handwerker. Sie nutzen die Wintersaison für verschiedene Sanierungsmaßnahmen. „Das Freibad wird nun eingewintert“, weiß Stechhammer. Als erstes werden die technischen Anlagen abgestellt, um sofort weiteren Energie- und Wasserverbrauch zu vermeiden. Dazu gehören hauptsächlich die Badewasseraufbereitungen, die Heizungs- und Absorberanlage. Im Anschluss werden Leitungen entleert, Filter und Wasserbehälter geöffnet und gereinigt. Im Außenbereich werden Duschen, Bänke, Spielgeräte und alle beweglichen Anlageteile abgebaut und gereinigt. Auch alle Rinnenroste werden ausgebaut, gereinigt und eingelagert. „Um einen Schaden zu vermeiden, werden die großen Schwimmbecken mit Wasser überwintern“, weiß der Bäderleiter.

Eine größere Aktion steht ebenso bereits in dieser Woche an: Die Sanierung der Sprunganlage. Hierbei wird der Beton saniert, neue Beläge aufgebracht und beschichtet sowie das Geländer und die Treppenaufgänge erneuert, damit auch in der kommenden Freibadsaison Wasserbomben aus bis zu fünf Metern Höhe garantiert sind.

Auf das Schwimmen und den Spaß im Wasser muss in Tuttlingen allerdings niemand verzichten. Für alle Wasserratten steht in der Wintersaison das Freizeit- und Thermalbad Tuwass täglich zur Verfügung – denn das wurde erst saniert und ist wetter- und winterfest.