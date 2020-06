Freibad eröffnet kommende Woche

Die Öffnung des Tuttlinger Freibades rückt näher. Angepeilt ist, dass Ende der kommenden Woche die Badesaison eröffnet wird. Das teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung mit . Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben. Grund für die Verzögerung seien die umfassenden Auflagen, die das Land an Freibäder stellt.

„Einerseits möchten wir schon möglichst bald den Tuttlingern das Bad zur Verfügung stellen, andererseits müssen und wollen wir die Hygienemaßnahmen des Landes konsequent umsetzen – und das geht leider nicht von heute auf morgen“, so Tuttlingens Oberbürgermeister Michael Beck.

Zwar ist formell seit 6. Juni der Betrieb von Freibädern erlaubt, allerdings ist dies an Hürden geknüpft, die kaum ein Bad aus dem Stand erfüllen könne. Und diese Vorgaben erhielten die Betreiber auch erst am 4. Juni . „Mit so wenig Vorlauf ließ sich das nicht umsetzen“, sagt SWT-Geschäftsführerin Branka Rogulic. Künftig müssen die Besucherzahlen limitiert werden. Und dies wiederum schließt die bisher gehandhabte Praxis mit bar bezahlten Tickets oder Saisonkarten aus. Deshalb wird ein Online-Ticketingsystem installiert, außerdem genaue Regeln ausgearbeitet, wie die Limitierung durchgesetzt werden kann.

Desweiteren darf sich in den Becken nur eine bestimmte Besucheranzahl aufhalten und auch nur nach bestimmten Regeln schwimmen. Außerdem wird ein Hygienesystem vorbereitet, nach dem verschiedene Bereiche des Bades in regelmäßigen Abständen desinfiziert werden.