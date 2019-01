Frauenwahlrecht: Damals ein Erfolg, jetzt selbstverständlich

Das Frauenwahlrecht in Deutschland feiert Geburtstag. Vor auf den Tag genau 100 Jahren durften Frauen erstmals deutschlandweit an einer Abstimmung teilnehmen und sich auch selbst wählen lassen. Anlässlich des Jubiläums hat sich unsere Zeitung unter aktuellen wie früheren Gemeinderätinnen umgehört.

„Das ist großartig“, bewertet Petra Schmidt-Böhme (LBU) die Durchsetzung des Frauenwahlrechts, das in Württemberg bereits am 12. Januar 1919 bei den Wahlen zur Verfassungsgebenden Landesverfassung angewandt worden war. Wenn man davon ausginge, dass die Menschheit zu 50 Prozent aus Männer und zu 50 Prozent aus Frauen bestehen würde, sei es eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass Frauen die gleichen Rechte hätten, meint sie. „Das ist aber nicht so. Alles, was Frauen erreicht haben, musste erkämpft werden“, sagt Schmidt-Böhme, die mehr als 23 Jahre in dem städtischen Gremium saß.

Auch für Rosmarie Szymanski (SPD) ist das Frauenwahlrecht „für die damalige Zeit ein großer Erfolg“. Während junge Frauen dieses Recht jetzt als selbstverständlich ansehen würden, sei sie „froh, dass Frauen dafür gekämpft haben.“

Frauen müssten sich Kandidatur mehr zutrauen

Obwohl Frauen und Männer bei der politischen Teilhabe die gleichen Rechte und Möglichkeiten haben, sitzen im Tuttlinger Gemeinderat deutlich mehr Männer. Von 35 gewählten Abgeordneten sind nur zwölf weiblich. Warum ist das so? „Das hat verschiedene Gründe. Ich glaube aber, dass Frauen weniger selbstbewusst sind und sich weniger zutrauen“, sagt Szymanski. Auch Schmidt-Böhme glaubt, dass sich Frauen mit einer Kandidatur schwer tun, „weil sie gleich ein paar Prozent besser sein müssen.“ Nach einer Quote will Szymanski nicht rufen. „Die Frauen müssen selbstbewusster aktiv werden.“

An den Fähigkeiten liege es sicher nicht. Vielmehr, sagt Schmidt-Böhme, sei die Doppel-Belastung der Frauen mit dem Beruf und der Familie samt Versorgung der Kinder eine Ursache. Damit ist die Präsenzpflicht im Gemeinderat nicht immer zu vereinbaren.

Sowohl Szymanski als auch Schmidt-Böhme wünschen sich, dass es in der Politik zu einem Gleichgewicht zwischen Mann und Frau kommt. Bei der LBU, erklärt Schmidt-Böhme, habe man dieses Ziel beinahe erreicht. Die Nominierung für die Gremien erfolge nach dem Reißverschluss-Prinzip – Frau, Mann, Frau, Mann ... „Wenn es aufgeht, ist das super“, sagt die frühere Gemeinderätin der LBU, die vor ihrer Nachfolgerin Ulrike Martin die erste Fraktionsvorsitzende im Tuttlinger Rat war. Erst auf den letzten Plätzen würde die Reihenfolge durchbrochen und mehr Männer nominiert.

Dass Frauen der Politik gut tun, steht für die Kommunalpolitikerinnen außer Frage. „Frauen haben einen anderen Blickwinkel. Es ist wichtig, dass die Themen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden“, sagt Szymanski. Der Vorteil von Frauen in politischen Ämtern sei unüberhörbar, findet Schmidt-Böhme. „Der Ton ist ein anderer, moderater und ausgeglichener“, berichtet sie, die vor Jahren als einzige Frau im Ältestenrat der Stadt den Oberbürgermeister beriet. „Ich könnte etwas über den Tonfall sagen. Er hat sich verändert.“

Für Schmidt-Böhme ist das Frauenwahlrecht nur ein Zwischenschritt gewesen. Der Kampf um Gleichberechtigung „ging weiter und geht weiter“, sagt sie und stellt die Frage: „Warum verdienen Männer bei gleicher Tätigkeit mehr?“