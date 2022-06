Frauenschuh-Orchideen bei Tuttlingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine gemeinsame Wanderung durch das Frauenschuh-Gebiet östlich von Tuttlingen haben die Albvereins-Ortsgruppen von Tuttlingen und Eßlingen unternommen. Eine größere Anzahl von Teilnehmern traf sich in der Nähe der Talhöfe und Naturschutzwart Walter Lang vom Albverein Tuttlingen führte die Interessierten dann in eins der schönsten und größten Frauenschuh-Gebiete in weiter Umgebung.

Walter Lang erläuterte, dass der Frauenschuh bestimmte Wachstumsbedingungen und vor allem viel Licht braucht. Das Gebiet bei den Talhöfen war schon vor 50 Jahren ein Frauenschuh-Gebiet, durch zunehmende Verwaldung und Verbuschung verschwanden die Orchideen aber mehr und mehr.

Seit 1998 pflegen die Tuttlinger Albvereinler in Absprache mit dem Forst das Gebiet. Es wurden zunächst zur Belichtung Bäume herausgenommen und seither wird einmal jährlich im Herbst in einem Dreitages-Einsatz mit vielen Helfern gemäht und abgerecht.

Der Erfolg zeigt sich darin, dass auf den betreuten und gepflegten Flächen immer mehr Frauenschuhpflanzen wachsen und blühen. Walter Lang erklärte den staunenden Zuhörern, dass es vier Jahre dauert, bis aus einem Samen die ersten Blättchen wachsen und sechzehn Jahre, bis die Pflanze das erste Mal blüht.

Die Teilnehmer zeigten sich sehr beeindruckt von der Fläche mit den Tausenden von blühenden Frauenschuhen, aber auch von der Arbeit, die der Tuttlinger Albverein hier geleistet hat.