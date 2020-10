Frauenhaus: Nach Lockdown steigen Anfragen

Die Veränderungen im Alltag des Frauenhauses durch Corona schilderte dessen Leiterin Juliane Schmieder bei der Hauptversammlung am Dienstag. Die Auswirkungen des Lockdowns trafen ein voll besetztes Haus: Die Bewohnerinnen hatten kaum noch Kontakte nach außen, alle Kinder waren wegen geschlossener Schulen und Kitas im Haus, die Spielplätze gesperrt.

„Es war wie in einer großen Familie – man kann sich bei uns kaum aus dem Weg gehen“, sagte Juliane Schmieder. „Aber wir haben die Zeit gut gemeinsam bewältigt.“ Gefehlt hätten allerdings Laptops für die Schüler.

„Von außen war es völlig ruhig während des Lockdowns“, sagte Schmieder. Vermutlich hätten betroffene Frauen angesichts der ständigen Anwesenheit ihrer Männer in dieser Zeit gar keine Möglichkeit gehabt, sich zu melden. Dafür seien mit den Lockerungen der Maßnahmen die Zahl der Anfragen gestiegen. „Seither haben wir elf Frauen mit zwölf Kindern aufgenommen“, sagte sie.

Eine Möglichkeit, um Neuankömmlinge erst einmal in Quarantäne unterzubringen, gibt es seit Mai in einer neu angemieteten Vier-Zimmer-Wohnung in einer Kreisgemeinde. Die Wohnung sei zwar sehr schön, aber für die Betreuerinnen ergeben sich weitere Wege, und die Bewohnerinnen könnten zunächst nicht von der Unterstützung der Gemeinschaft im Frauenhaus profitieren.

Die Bilanz der Frauenhaus-Mitarbeiterinnen war beeindruckend: Mit der Aufnahme von 30 Frauen und 33 Kindern war das Frauenhaus 2019 zu 90 Prozent ausgelastet. Dass nicht alle aus dem Landkreis Tuttlingen kamen, liege an der überregionalen Zusammenarbeit der Frauenhäuser: um Plätze zu vermitteln, wenn eines belegt ist oder um Frauen aus der Gefahrenzone zu bringen.

Etwa ein Drittel der untergebrachten Frauen kehrt am Ende in die häusliche Gewaltsituation zurück. Durchschnittlich bleiben die Frauen 56 Tage im Frauenhaus. Auch nach dem Auszug können die Frauen in ihrer eigenen Wohnung über ein Projekt des Europäischen Sozialfonds weiter unterstützt werden. Endziel ist dabei die wirtschaftliche Unabhängigkeit.

Eine der vier Mitarbeiterinnen kümmert sich besonders um die Beratung. In 67 Fällen wurde sie in der Beratungsstelle in Anspruch genommen, 73 Mal war sie telefonisch gefragt. Zudem sind etwa 20 „Notruf-Frauen“ ehrenamtlich im Einsatz. Sie sind, auf Initiative von Polizei oder Krankenhaus, auch an den Wochenenden Ansprechpartner für Notfälle und kümmern sich bei Bedarf auch unmittelbar um eine Aufnahme.

158 Mitglieder zählt der Verein gegenwärtig, darunter sind auch zwölf der 35 Kreisgemeinden. Zuletzt, 2019, sind Buchheim und Wehingen neu dazugekommen.

Über den erfreulichen Jahresabschluss des Vereins mit einem Überschuss berichtete Susanne Schnell. Die Einnahmen müssten aber jedes Jahr wieder aufs Neue mühsam erwirtschaftet werden.

Der Frauenhausverein hat seine Vorstandschaft für die nächsten zwei Jahre gewählt. Als gleichberechtigte Vorsitzende wurden Susanne Schnell, Susanne Klein und Gundula Taschner gewählt, Beisitzerinnen sind Karin Bacher, Regina Storz-Irion und Heike Wieser. Wieser folgt auf Tanja Szymanski, die sich nicht mehr zur Verfügung gestellt hatte. Die Revision der Kasse übernehmen wie bisher Gudrun Fröhlich und Brunhilde Schöll.