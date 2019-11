Frauen der HSG NTW wollen den Tabellenführer ärgern

Für fast alle überbezirklich spielenden Handballmannschaften aus dem Kreis Tuttlingen steht an diesem Wochenende der drittletzte Hinrundenspieltag an. Für den Württembergligisten HSG Fridingen/Mühlheim bedeutet das am Samstag ein Heimspiel der Männer gegen das Spitzenteam der SG Lauterstein und am Sonntag ein Auswärtsspiel der Frauen beim Tabellennachbarn TV Reichenbach. In der Landesliga Männer trifft der TV Aixheim auf Tabellenführer TSV Köngen. Die HSG Baar (gegen das TEAM Esslingen) und die HSG Rietheim-Weilheim (gegen die SpVgg Mössingen) spielen auswärts. Das Frauenteam der HSG Baar (Landesliga) will in Weingarten wieder in die Spur finden. Ligakonkurrent HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen hat in Tuttlingen das Topspiel gegen die HSG Böblingen/Sindelfingen.

Württembergliga Männer

HSG Fridingen/Mühlheim – SG Lauterstein (Samstag, 20 Uhr; Sepp-Hipp-Halle Fridingen). Zwei Wochen nachdem der erstplatzierte TSV Heiningen in Fridingen seine Topform unter Beweis stellte (35:26), ist mit der SG Lauterstein der ärgste TSV-Verfolger in der Sepp-Hipp-Halle zu Gast. Co-Trainer Ibrahim Parlak rechnet mit einer ähnlich schweren Aufgabe wie vor einer Woche bei der HSG Albstadt, wo die Donautal-HSG mit 22:29 unterlag. Lauterstein hat neun Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage zu verzeichnen. Zuletzt gelang ein 39:29-Heimsieg gegen den TSV Deizisau. Auch am Samstag geht die SG als klarer Favorit ins Spiel und wird gegen den Tabellenletzten im Kampf um die vorderen Plätze nicht patzen wollen. Der HSG hingegen würde eine Überraschung in der aktuellen Lage sehr gut tun. Gegen Lauterstein müsste dafür am Samstag einiges passen. Louis Schick (Nackenprobleme/muskulär) und Ediz Parlak (Mittelfuß) sind zusätzlich zu der ohnehin schon schlechten Personallage angeschlagen.

Württembergliga Frauen

TV Reichenbach – HSG Fridingen/Mühlheim (Sonntag, 13 Uhr; Brühlhalle Reichenbach). In der vergangenen Saison belegte die Donautal-HSG den zweiten, Reichenbach den dritten Platz. In dieser Runde ist der TV Reichenbach (10:4-Punkte) Fünfter und befindet sich einen Platz vor den Donautälerinnen (7:9-Punkte). Reichenbach hat beide Spiele daheim verloren: Zum Saisonauftakt setzte sich die HSG Deizisau-Denkendorf (23:25) durch und vor zwei Wochen die TG Biberach (24:33). Die Gäste können ihre Bilanz mit einem Auswärtssieg ausgleichen. „Wir können mit Selbstvertrauen hinfahren“, so Rohrmeier, der eine „sehr kompakte, aggressive und körperbetonte 6:0-Deckung“ erwartet, variabel auch eine 5:1-Deckung. Außer auf der Trainerposition sei Reichenbach unverändert zur starken Vorsaison. „Auch die angeschlagenen Spielerinnen sind zurück.“ Bei der HSG wird Vanessa Dreer im Sonntagsspiel krankheitsbedingt ausfallen. Grund für die Verlegung auf die ungewöhnliche Spielzeit um 13 Uhr ist eine zusätzliche Veranstaltung in der Reichenbacher Brühlhalle.

Landesliga Männer

TV Aixheim – TSV Köngen (Samstag, 19.30 Uhr; Sporthalle Aldingen). Der TSV Köngen reist als Spitzenreiter nach Aldingen. In der Vorsaison landete der TSV als Achter hinter dem TV Aixheim und unterlag auswärts am letzten Spieltag mit 19:35. Aixheim wurde durch diesen Sieg mit 28:24-Punkten Fünfter. Für Trainer Holger Hafner dient dieser Sieg zum Saisonabschluss aber nicht als Vergleich: „Wir sind klarer Außenseiter. Wir haben sie daheim geschlagen. Es war das schwierigste Heimspiel für uns. Köngen ist deutlich stärker in dieser Saison und wir sind nicht in dieser Form.“ Auch durch die vielen Wechsel im Kader jede Woche fehlt dem TVA im Moment die nötige Konstanz. „Wir brauchen Kompaktheit für die einfachen Tore und die Konter. Das ist uns ein bisschen abgegangen. So müssen wir acht, neun Tore machen und den Rest im stehenden Angriff“, sagt Hafner. Gelinge das nicht, kämen Ergebnisse wie in Weilstetten (19:26) zustande. „Wir können ohne Druck spielen. Ich möchte eine Verbesserung zu den anderen Spielen sehen“, so Hafner, der mit seinem Team mit kleinen Steigerungen zurück zu bereits gezeigten Leistungen in der Landesliga möchte. Gegen den TSV will man so lange wie möglich mithalten. Ob es in der aktuellen Verfassung zu einer Überraschung reicht, wird sich zeigen. Pascal Efinger kommt zurück in den Kader. Ob Michael Mey nach seiner Knieverletzung in Weilstetten wieder dabei ist, war am Freitag noch unklar.

TEAM Esslingen – HSG Baar (20 Uhr; Schelztor-Sporthalle Esslingen). Rietheim-Weilheim und Aixheim holten mit einem relativ niedrigen Endergebnis in Esslingen bereits einen Zähler, als letztes Team aus dem Kreis Tuttlingen spielt die HSG Baar in der Schelztor-Sporthalle um Punkte. Als Tabellenvierter steht beim Gastgeber eine leicht positive Bilanz zu Buche (10:8-Punkte). Der Aufsteiger, der mit zehn Spielen eins mehr ausgetragen hat als Esslingen, ist Sechster (10:10). Trotz großer Personalsorgen steht die Mannschaft von Martin Irion nach etwa einem Saisondrittel in der vorderen Tabellenhälfte. Der Abstand zur HSG Rietheim-Weilheim, mit 8:12-Punkten auf Platz zwölf, ist aber schwindend gering, was zeigt, wie ausgeglichen die Landesliga ist. Die weiteren HSG-Gegner vor der Pause über den Jahreswechsel sind die SG Ober-/Unterhausen und die HSG Rottweil. Ein Punktgewinn am Samstag wäre wichtig, um den Abstand auf die hinteren Tabellenplätze zu halten.

Spvgg Mössingen – HSG Rietheim-Weilheim (Steinlachhalle Mössingen). In der Mössinger Steinlachhalle stehen sich direkte Konkurrenten aus dem hinteren Tabellendrittel gegenüber. Die Gäste können mit einem durchaus guten Gefühl die Auswärtsfahrt zum Aufsteiger antreten. „Wir haben uns in ein verlorenes Spiel reingekämpft“, greift Gunter Haffa, sportlicher Leiter der HSG Rietheim-Weilheim, nochmal die kämpferische Leistung aus dem vorhergehenden Heimspiel gegen den TV Neuhausen/Erms II (26:23) auf. Trotz Rückstand erarbeitete sich der Tabellenzwölfte am Ende den doppelten Punktgewinn. Mössingen unterlag bei Spitzenreiter TSV Köngen mit 28:34. Wenn es mit dieser Ausbeute auch bei der Spielvereinigung etwas werden soll, kommt es auch auf die Verteidigung des Rückraums an, weiß Haffa. „Es ist ein starker, wurfgewaltiger Rückraum. Wir müssen in der Abwehr präsent sein und über eine gute Abwehrarbeit ins schnelle Spiel finden.“ Personell kann die HSG eine gute Nachricht vermelden: Der formstarke Markus Renz wird in Mössingen wieder im Kader stehen. Ansonsten tritt man unverändert an. Aktuell sind beide punktgleich (8:12). Der Gastgeber holte einen Sieg mehr, Rietheim-Weilheim kam dafür zu bereits vier Punkteteilungen.

Landesliga Frauen

TV Weingarten – HSG Baar (Samstag, 18 Uhr; Großsporthalle Weingarten). Trainer Oliver Ulrich hofft mit seinem Team beim TV Weingarten wieder auf ein Erfolgserlebnis. Nach dem überragenden Start mit fünf Siegen aus den ersten fünf Spielen setze es gegen die Teams an der Tabellenspitze, die HSG Böblingen/Sindelfingen (15:30) und die HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen (14:18), Niederlagen. Im Angriff fehlte gegen die guten Defensivreihen die Durchschlagskraft. „Das Deckungsverhalten war sensationell“, sagte Ulrich nach dem Spiel gegen die HSG NTW, die selbst auch nur zu 18 Treffern kam, was am Ende zum Auswärtssieg reichte. Der kommende Gegner hat mit 9:5-Punkten ebenso eine positive Bilanz und liegt als Fünfter einen Platz hinter dem Aufsteiger. Weingarten kassierte seine beiden Niederlagen zum Saisonauftakt und startete dann die Erfolgsserie. Auf vier Siege in Serie folgte vergangene Woche ein 29:29 in Albstadt.

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen – HSG Böblingen/Sindelfingen (19 Uhr; Ludwig-Uhland-Sporthalle Tuttlingen). Das Spitzenspiel der Landesliga findet am Samstag in Tuttlingen statt. Acht Spiele, 16:0-Punkte: Die HSG Böblingen/Sindelfingen ist der Liga-Primus, gefolgt von der HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen mit 11:1-Punkten. Der Gastgeber hat demnach erst sechs Saisonspiele ausgetragen und könnte, wenn er seine Form fortsetzt, weiter zum Spitzenreiter aufschließen. Fast 35 Tore erzielt Böblingen/Sindelfingen im Schnitt pro Spiel. Die HSG NTW will diese Anzahl an Gegentoren mit der stabilen und defensiven 6:0-Deckung nicht zulassen und im Angriff gut in ihr Tempospiel finden. Ob NTW-Trainerin Zeljana Pfeffer mit ihrem Team den Gästen die ersten Minuspunkte beibringen kann, wird sich zeigen. Nach den ersten sechs Spielen ohne Niederlagen und dem jüngsten Derbysieg gegen die HSG Baar (18:14) kann man euphorisiert in das Spitzenspiel gehen.