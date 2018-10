Frauen der Donautal-HSG bleiben auf Erfolgskurs

Die Württembergliga-Handballer der HSG Fridingen/Mühlheim haben im Heimspiel gegen den HC Oppenweiler/Backnang II mit 22:26 ihre vierte Niederlage in Folge hinnehmen müssen. Besser machten es die ebenfalls in der Württembergliga spielenden Frauen der Donautal-HSG, die gegen den TV Weilstetten 35:24 erfolgreich waren. In der Landesliga Männer besiegte der TV Aixheim den TV Weilstetten II 37:27, während sich die HSG Rietheim-Weilheim der HSG Albstadt 20:33 geschlagen geben musste.

Württembergliga Männer

HSG Fridingen/Mühlheim – HC Oppenweiler/Backnang II 22:26 (9:13). Die gastgebende HSG hat erneut „gut losgelegt“, sagte HSG-Coach Mike Novakovic zur Niederlage. Nach zwölf Minuten ging sein Team 7:4 in Führung, dann verkürzten die Gäste bis auf 8:7 und die HSG führte letztmals in diesem Spiel. „Unser Gegner war erfahren und abgezockt und sorgte noch vor der Pause für eine Führung von vier Toren. Wir selbst machten viele technische Fehler“, so der Trainer. Die Mannschaft habe sich viel erarbeitet, aber zu viel liegengelassen und den Gegner ins Spiel gebracht. Im zweiten Spielabschnitt kam Fridingen/Mühlheim mehrmals auf bis auf drei Tore heran, verkürzte nach 49 Minuten sogar auf 17:19. „Wir waren nah dran, aber es hat die Kraft gefehlt. Die aktuelle personelle Situation macht sich bemerkbar.“ In der Schlussphase tat sich die HSG gegen die Drittliga-Reserve schwer. Auch, weil „die Leistungsträger nicht auf ihren Möglichkeiten spielen konnten“, wie Novakovic feststellen musste. Doch der Gästesieg war verdient. Oppenweiler/Backnang trat mit ehemaligen Zweit- und Drittligaspielern in Fridingen an. Die Erfahrung zeigte sich. „Immer dann, wenn wir nah dran waren, folgte eine tolle und unerwartete Aktion des Gegners. Die Jungs haben alles versucht und gekämpft.“ Nach 53 Minuten baute der jetzige Tabellenachte den Abstand aus. Fabian Hipp wurde eine Minute später disqualifiziert. - Torschützen der HSG: Björn Efinger (6/5), Daniel Hipp (5), Ediz Parlak (3), Fabian Hipp, Florian Fritz (jeweils 2), Emilian Mer, Niklas Zepf, Joscha Slongo, Louis Schick (jeweils 1).

Württembergliga Frauen

HSG Fridingen/Mühlheim – TV Weilstetten 35:24 (19:12). In den ersten elf Spielminuten war es eine ausgeglichene Partie. Patricia Rebholz erzielte das 7:6 für die HSG (13. Minute), die die Führung bis zum Ende verteidigte. „Wir haben offensiv gedeckt, sind dann weiter zurück und sind dadurch kompakter gestanden“, sagt Fridingen/Mühlheims Trainer Frank Rohrmeier zur spielerischen Ausrichtung. Die Kompaktheit wurde belohnt, als sich sein Team nach 20 Minuten auf drei Tore absetzte. In den letzten vier Minuten bis zur Pause erhöhten die Gastgeberinnen auf 19:12 und legten den Grundstein für den Heimsieg. „Weilstetten ist gut aus der Halbzeit gekommen“, so Rohrmeier. Der Aufsteiger verkürzte auf 20:16, doch eine gute Torhüterleistung verhinderte ein ausgeglicheneres Spiel in der Folgezeit. Zwischen der 36. und der 45. Minute landete nur ein Gästewurf im HSG-Netz. Dadurch baute der Tabellenzweite seinen Vorsprung aus. „Wir hatten in der Schlussphase ein variables Positionsspiel im Angriff und eine stabile Abwehr“, sagt der Trainer zufrieden zum Derbysieg. Im Minutentakt war sein Team erfolgreich. In der Schlussviertelstunde traf der TV sechs Mal und gefährdete die HSG nicht mehr. Die HSG-Frauen haben damit nach sechs Spieltagen 11:1 Punkte vorzuweisen. - Torschützen für die Donautal-HSG: Vanessa Fritz (9/5), Clara Frankenstein (7), Caterina Schwarz (5), Rebecca Maurer (3), Patricia Rebholz (3), Tanja Seiffert, Anna-Lena Gögelein, Melanie Gresser (jeweils 2), Burcin Özgentürk (1).

Landesliga Männer

TV Aixheim – TV Weilstetten II 37:27 (17:11). Die Aixheimer durften in der Aldinger Sporthalle ihren dritten Saisonsieg feiern. Grundlage dafür war die Anfangsphase des Spiels. Beim 7:1 in der zehnten Spielminute kassierte der Aufsteiger sein erstes Gegentor, nach 17 Minuten baute man den Vorsprung sogar auf zehn Tore aus (14:4). „Es war eine konzentrierte Anfangsphase von uns. Es waren gute Tempogegenstöße dabei“, sagte der Aixheimer Trainer Holger Hafner nach dem Spiel. In die Pause ging seine Mannschaft mit 17:11. In der zweiten Hälfte kam die TV-Reserve zeitweise auf vier bis fünf Tore heran. „Das war teilweise leichtsinnig von uns. Wir haben dann aber in ein paar Situationen wieder gut aufgepasst“, so Hafner, der damit die letzten 20 Minuten anspricht, in denen der Landesligist die Führung verdientermaßen ausbaute. Nach einer Auszeit versuchten es die Gäste mit Manndeckung. Doch die Aixheimer nutzten ihre Tormöglichkeiten besser als in manchen Spielen zuvor und trafen insgesamt 37 Mal. - Die Tore für Aixheim erzielten: Kevin Stutz (7), Heiko Honer (6), Nikolas Klingseisen, Fabian Gruler (beide 5), Michael Klaritsch (4), Andreas Faitsch (3), Andreas Scholz, Marius Mauch (beide 2), Philip Hauser, Pascal Efinger, Axel Baumann (jeweils 1).

HSG Rietheim-Weilheim – HSG Albstadt 20:33 (11:16). In den ersten 20 Minuten war die HSG Rietheim-Weilheim „mindestens gleich gut wie Albstadt“, sagte Trainer Dirk Salmen. Dann sei sein Team komplett eingebrochen. „Albstadt war ein starker Gegner und hat unsere Fehler ausgenutzt.“ Nach einer schwachen Endphase der ersten Hälfte lag man nach 30 Minuten mit 11:16 in Rückstand. „Ich denke, es ist Kopfsache. Wir konnten unsere Leistung nicht mehr abrufen“, so der Trainer. Auch in Hälfte zwei war Albstadt zu abgezockt. Nach 38 Minuten trennten die Teams nur sieben Tore (13:20), dann war der Gastgeber chancenlos. Nach einer Auszeit der Heimmannschaft beim Stand von 16:30 erzielten beide Teams in den letzten fünf Minuten noch jeweils drei Tore. - Die Torschützen der HSG Rietheim-Weilheim: Markus Renz (7), Marius Marquart (5), Thorsten Haag (2), Robin Hermle, Luca Martin, Jan Schutzbach, Tobias Haffa, Till Oeschger, Stefan Hörcher (jeweils 1).