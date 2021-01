Frau wird beim Schneeschippen von Auto angefahren

Eine 69-jährige Frau, die am Mittwoch gegen 11.30 Uhr in Tuttlingen Schnee schippte, ist von einem Auto angefahren worden.

Wie die Polizei mitteilt, war sie in der Straße „Im Wolfsbühl“ am rechten Straßenrand zugange, als eine 19-jährige Autofahrerin angefahren kam. Sie bemerkte die Frau zu spät und bremste auf der schneebedeckten Fahrbahn. Dabei kam ihr Auto ins Rutschen und erfasste die Frau mit der rechten Fahrzeugfront. Beim Sturz auf die Fahrbahn verletzte sich die 69-Jährige leicht, weshalb sie mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Am Auto entstand kein Sachschaden.