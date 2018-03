Frau wird bei Unfall in Tuttlingen verletzt

Eine leicht verletzte Autofahrerin und rund 7000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Dienstag gegen 15.25 Uhr auf der Neuhauser Straße in Tuttlingen ereignet hat. Eine 70-jährige Frau fuhr bei grün, von der Brunnentalstraße kommend, auf die Kreuzung der Neuhauser Straße ein. Eine 50-jährige Lastwagenfahrerin, die in stadtauswärtiger Richtung die Kreuzung passierte, erfasste den Wagen der Seniorin. Durch die Wucht des Aufpralls zog sich die 70-Jährige leichte Verletzungen zu und musste ins Klinikum eingeliefert werden.