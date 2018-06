Frau vor Tiefgarage überfallen

Von

Am Donnerstag ist eine 21-Jährige bei einem Autounfall gestorben. Die Frau war gegen 18.45 Uhr mit ihrem Corsa auf der B19 von Sulzbach/Laufen in Richtung Gaildorf unterwegs. Am Beginn einer Rechtskurve geriet die 21-Jährige aus bislang noch ungeklärter Ursache auf den Grünstreifen, übersteuerte ihr Fahrzeug und geriet schleudernd in den Gegenverkehr. Dort rammte sie seitlich einen entgegenkommenden VW Transporter. Die 21-Jährige wurde sofort reanimiert, erlag jedoch noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.