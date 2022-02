Frau missachtet Vorfahrt und löst Kettenreaktion aus - zwei Menschen schwer verletzt

Zwei Schwerverletzte und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 40.000 Euro hat ein Unfall am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr auf der Einmündung der Bischofszeller Straße zur Bundesstraße 311 gefordert. Eine 19-Jährige bog nach links auf die B 311 in Richtung Tuttlingen ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden 52-Jährigen, der mit einem Muldenkipper unterwegs war.

Durch den Aufprall geriet der Laster auf die linke Fahrbahnseite, wo er noch frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammenstieß. Die Unfallverursacherin im Polo und ein Beifahrer im Audi erlitten schwere Verletzungen. Sie kamen mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die Polizei musste für die Versorgung der Verletzten und zur Unfallaufnahme die Bundesstraße komplett sperren, was im morgendlichen Berufsverkehr zu erheblichen Behinderungen führte. Nach knapp zwei Stunden konnten die Beamten die Sperrung aufheben und der Verkehr wieder ungehindert fließen.