Frau kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Leichte Verletzungen davongetragen hat eine Autofahrerin bei einem Unfall am frühen Freitagabend gegen 18 Uhr. Eine 20-jährige Nissan Micra-Fahrerin fuhr auf der Bundesstraße 311 von Tuttlingen kommend in Richtung Immendingen. Dabei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegensteuern verlor die junge Frau die Kontrolle über ihren Wagen und prallte gegen die linksseitige Schutzplanke. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Nissan und kam auf dem rechten Fahrstreifen auf der Fahrerseite zum Liegen. Die allein im Auto sitzende Fahrerin kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Nissan entstand Totalschaden in Höhe von rund 15 000 Euro.