Frau bei Brand in Duttentalstraße verletzt

In der Tuttlinger Duttentalstraße hat es am Donnerstag gebrannt. Die Bewohnerin wurde mit Rauchgasvergiftung und Verbrennungen an Händen und Unterarmen ins Krankenhaus gebracht.

Die Alarmierung erfolgte um 11.15 Uhr. Beim Eintreffen der Feuerwehr stellten die Wehrleute einen Küchenbrand im ersten Obergeschoss eines dreigeschossigen Hauses fest. Der Brandherd ist zwischenzeitlich gelöscht, die Bewohnerin aus der Wohnung gerettet und vorsorglich in ärztliche Betreuung gebracht. Die Küche ist laut Christian Friedrich, Pressesprecher der Tuttlinger Wehr, verraucht, teilweise ausgebrannt und dadurch zerstört. Zur Schadenshöhe gibt es noch keine Angaben; das Feuer hat nicht auf weitere Teile des Hauses übergegriffen. (iw)