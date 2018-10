Franz Benton und Anne Haigis konzertieren

Musikalisch kommt die Kleinkunstreihe „Bühne im Anger“ am Freitag, 9. November, um 20 Uhr daher: Dann stehen die beiden Musiker Anne Haigis und Franz Benton auf der Bühne und stellen ihr gemeinsames Programm „Zugabe!“ vor. Mit dabei auch der Weltklasse-Harfenist und kongeniale Benton-Partner Kiko Pedrozo. Mit im Gepäck hat Franz Benton sein aktuelles Album „1974“.

1997 war es, da wären sich beide fast schon einmal in der Angerhalle begegnet: Da spielten Franz Benton und Anne Haigis im Abstand weniger Wochen in Möhringen. Für Benton war’s damals bereits sein dritter Auftritt in Tuttlingen, acht weitere sollten bis 2012 noch folgen.

Dann war für Benton Schluss, er zog sich von der Bühne zurück, gab keine Konzerte mehr. 2018 kommt er nach sechsjähriger Pause zurück – und bringt nicht nur seinen langjährigen Bühnenpartner Kiko Pedrozo (Harfe) mit, sondern auch Anne Haigis. „Deutschlands größte Rocksängerin“ (Zitat Benton) war schon Ende der Achtziger Bentons Wunschbesetzung für seine erste große Ballade „Carry On“. Damals von den Plattenfirmen verhindert, freuen sich beide jetzt live zu zeigen, dass das damals ein großer Fehler war.

Anne Haigis, vom Jazzpianisten Wolfgang Dauner entdeckt, arbeitete im Laufe ihrer Karriere mit zahlreichen Musikgrößen zusammen wie mit dem United Rock & Jazzensemble, mit Melissa Etheridge, Eric Burdon, Nils Lofgren, Tony Carey oder Edo Zanki. Mühelos schlägt sie Brücken von US-Southern Rock über Blues bis zu Gospel und Folk, alles Genres, mit denen Haigis von jeher tief verwurzelt ist. Die gebürtige Rottweilerin wird von der Multiinstrumentalistin Ina Boo (Piano, Gitarre, Stompbox, Gesang) begleitet.