Franz Alt liest am Freitag in Tuttlingen

Man kann schon ein schlechtes Gewissen bekommen, wenn man das neue Buch von Franz Alt „Was Jesus wirklich gesagt hat“ liest. Denn vieles, was der inzwischen 78-jährige Journalist und Buchautor an Dingen auflistet, die in unserer Gesellschaft schief laufen, ist seit Jahren durchaus bekannt. Nur geändert wird wenig. Davon können sich Interessierte beim Tuttlinger Literaturherbst überzeugen, wenn Alt am Freitag, 14. Oktober, um 20 Uhr im kleinen Saal der Stadthalle liest.

Franz Alt hat seinen Auftritt in Tuttlingen mit dem Titel „Ethik ist wichtiger als Religion“ überschrieben. In seinem neuen Buch versucht der Meister des schlechten Gewissens, Jesu Worte und Taten mit heutigen Entwicklungen in Verbindung zu bringen. Dabei setzt er sich auch kritisch mit der gängigen Übersetzung des Neuen Testaments auseinander. Er zieht lieber eine Neuübersetzung des Theologen Günther Schwarz zurate, die dieser in mehreren Schritten vorgenommen hat. So hat Schwarz die ältesten altsyrischen Grundtexte des Neuen Testaments in die aramäische Muttersprache von Jesus rückübersetzt und dann ins Deutsche übertragen.

Der Wunsch nach Aufbegehren

Doch das Buch von Franz Alt ist nicht einzig dazu gedacht, die Leistung von Schwarz ins rechte Licht zu rücken. Vielmehr hält er der Gesellschaft den Spiegel vor. Und das kommt mitunter so brachial durch, dass man sich während des Lesens schämen kann, nicht oder nicht ausreichend gegen die Ungerechtigkeit auf der Welt aufzubegehren.

Darin ist und war Alt immer ein Könner, einer, der die Finger in die Wunden legt und damit aufrüttelt. Wenn er zunächst Gott als „eigentlichen Reichtum“ der Menschen bezeichnet, der uns vor „unserer irdischen Armut und vor unserer grausigen Ungeschütztheit“ retten kann, dann stellt er dieser Aussage als Kontrastpunkt das aktuell vielfache Streben nach finanziellem Reichtum des Neoliberalismus entgegen.

Alts Synthese: „Die Aktualisierung der Jesus-Frage ,Gott oder Mammon’ wird sich in diese Richtung entwickeln: ein Weniger an Quantität, aber ein Mehr an Qualität, zum Beispiel bei der Produktion von Nahrungsmitteln, im Gesundheitssystem, bei den Arbeitsplätzen oder beim Verhältnis von Arbeitszeit und Freizeit“. Er zählt Beispiele auf, die das unterlegen sollen: die Zunahme von Secondhand-Läden, der Trend hin zu regionalem, saisonalem und fairem Einkaufen sowie zu Wandern, Radfahren und Pilgern oder das Erkennen, dass Konsum nicht mehr Wohlstand und Lebenszufriedenheit bedeutet.

Alt zeigt sich davon überzeugt, dass es bei Jesus um einen zentralen Konflikt zwischen Geld und Geist geht. „Entweder sorgen wir uns um unsere seelisch-geistige Entwicklung oder um die materiellen Banalitäten unseres Alltag.“ In Anbetracht der Untersuchung von Thomas Piketty in „Das Kapital des 21. Jahrhunderts“, die eine deutliche Zunahme der finanziellen Ungleichheit seit den 1970er-Jahren herausarbeitet, scheint zumindest aktuell das Übergewicht beim „Mammon“ zu liegen.

Hilfe statt Waffen

„Die Marktradikalen haben uns jahrelang gepredigt, dass der Markt gerecht sei. Die Kräfte des Markts würden alle immer reicher machen. Doch der Markt hat keine Seele – er ist sozial, ökologisch und gegenüber künftigen Generationen blind“, urteilt auch Alt. Der Welt sei durch humanitäre Hilfe mehr gedient als durch Ausgaben für das Militär und Einnahmen durch Rüstungsexporte.

Dafür führt Alt auch ein Beispiel aus der Region an: das Rüstungsunternehmen Heckler & Koch in Oberndorf: „Rüstungsgegner rechnen vor, dass jeden Tag mit Waffen aus dem deutschen Oberndorf 114 Menschen getötet werden. (...) Unsere Politiker reden vom Frieden und unterstützen Kriege anderswo.“ So würden Politik, Industrie und Banken von dem Leid anderer Menschen blind profitieren.

Aber auch die Kirche bekommt nicht unbedingt eine positive Resonanz bei Franz Alt: „Heute haben die Kirchen Jesu befreiende Botschaft zu einer bürgerlichen Anstandsmoral verengt. Deshalb hat sie ihre Erlösungs- und Befreiungskraft verloren.“ Doch wie die Welt besser wird, dazu muss Alt am Freitag bei seiner Lesung die Antwort liefern.

Die Eintrittskarten zu Frank Alts Lesung „Ethik ist wichtiger als Religion“ kosten 15,40 Euro (ermäßigt 12,10 Euro).