Francesco Pastore bleibt bis Rundenende SC-Trainer

Der Fußball-Landesligist SC 04 Tuttlingen hat eine wichtige Personalentscheidung getroffen: Francesco Pastore wird die erste Mannschaft des Aufsteigers zumindest bis zum Saisonende weiter trainieren. „Noch ein Trainerwechsel bringt nicht viel. Francesco Pastore hat gute Arbeit geleistet“, sagt Rainer Hohner, der Vorsitzende für Öffentlichkeitsarbeit, nach einer Vorstandssitzung in dieser Woche. „Ich mache gerne weiter“, sagte der bisherige Interimstrainer.

Pastore war zunächst Co-Trainer von Ralf Hellmer. Als dieser nach der 0:2-Heimniederlage gegen das damalige Schlusslicht TB Kirchentellinsfurt Ende Oktober zurücktrat, beerbte der 56-Jährige den Villinger. Dabei war zunächst vorgesehen, dass Francesco Pastore bis zur Winterpause als Interimstrainer agiert. Jetzt beförderte ihn der SC 04 zum Cheftrainer bis Rundenende. Einen neuen Co-Trainer für die Landesliga-Mannschaft wird es nicht geben. Kapitän Ertan Tasdemirci wird Pastore unterstützen.

Der SC 04 geht mit 26 Punkten aus 16 von 30 Spielen in die Winterpause. Damit belegt der Aufsteiger in der Tabelle den fünften Platz. Und die Bilanz von Pastore kann sich sehen lassen. Unter seiner Verantwortung holte die Mannschaft in sechs Spielen elf Punkte, gewann drei Partien, spielte beim Tabellenführer VfL Pfullingen 0:0 und kassierte nur bei der SpVgg Holzgerlingen mit 0:3 eine Niederlage. Dazu kommt noch der 3:0-Erfolg am 11. Oktober gegen die SpVgg Mössingen, als er den damals verhinderten Trainer Ralf Hellmer an der Seitenlinie ersetzte.

„Die Ergebnisse sprechen für ihn“, sagt Hohner. Aber auch auf dem Platz hat sich die Mannschaft stabilisiert. In vier Partien blieb sie unter Pastore ohne Gegentor. „Er kann es mit den Spielern, kommt bei ihnen an, sie hören auf ihn“, streicht Hohner Vorzüge des Coaches über das Verhältnis zu den Kickern heraus. Allerdings lässt sich der schlitzohrige Trainer nicht auf der Nase herumtanzen, kann auch mal dazwischenhauen, redet Tacheles. Dabei profitiert er von seiner jahrelangen Erfahrung als Trainer bei anderen Vereinen.

„Die Tendenz, mit Francesco Pastore als Cheftrainer weiter zu machen, war schon vor drei Wochen klar. Die jüngsten beiden Auswärtssiege in Rottenburg und Reutlingen haben dann letzte Zweifel beseitigt. Alles andere wäre Quatsch gewesen“, sagt Hohner, der weiter ausführt: „Der Kreis an Alternativen war klein.“

A-Junioren sollen reinschnuppern

„Ich will versuchen, den SC 04 zu einer gestandenen Landesliga-Mannschaft zu entwickeln und eine Konstanz in die Leistungen zu bringen“, sagt Pastore zu seinen Zielen. Erste Prioriät ist jedoch der Klassenerhalt. Einige A-Junioren sollen hin und wieder beim Training reinschnuppern und mit Kurzeinsätzen an die Landesliga herangeführt werden.

Beim SC 04 richtet man den Blick bereits auf die Rückrunde. „Wir schauen nach oben, aber unser erstes Ziel sind 40 Punkte“, sagt Hohner, der sich nur ungern an die Saison vor zwei Jahren erinnert, als der SC 04 trotz 24 Punkte in der Vorrunde am Ende unter den Absteigern zu finden war. Augenblicklich liegen die Tuttlinger fünf Zähler hinter dem zweiten SV Zimmern und sieben Punkte vor der TuS Metzingen, die bei einem Spiel weniger auf dem Relegationsplatz liegt.

Der SC 04 Tuttlingen nimmt mit seiner Landesliga-Mannschaft nur an zwei Hallenturnieren teil: Am 3. Januar bei der TSG Balingen und am 17. Januar beim eigenen Turnier um den Aesculap-Cup.