Fotos aus Tuttlingen und Umgebung gesucht

Die Bauarbeiten am C-Bau des Klinikums Landkreis Tuttlingen sollen Anfang April 2019 abgeschlossen sein. Der neue Trakt wird mit einem feierlichen Festakt am 12. April 2019 zur Nutzung an die Öffentlichkeit übergeben. Zu diesem Anlass veranstaltet das Klinikum einen Fotowettbewerb und sucht die schönsten Bilder aus Tuttlingen und Umgebung.

„Wir befinden uns auf der Zielgeraden und freuen uns, dass wir so gut im Zeit- und Kostenrahmen unserer Planung liegen“, sagt Sascha Sartor, Geschäftsführer des Klinikums Landkreis Tuttlingen. Für den Neubau wurde ein spezielles Farbkonzept entwickelt, das der Orientierung dient. Die Tresen an den Empfangsbereichen, der Wandschutz in den Fluren und die Stühle auf den Stationen werden in einheitlichen Farben wie Kiwi, Lemon und Orange erscheinen. Zusätzlich werden Piktogramme, also Symbole, auf den Türen angebracht, sodass sich auch ältere und demenzkranke Patienten schneller zurechtfinden können.

Damit sich die Patienten im neuen Bettentrakt so gut wie möglich zurechtfinden, sucht das Klinikum jetzt mit einem Fotowettbewerb die schönsten Fotos aus Tuttlingen und Umgebung. Die Teilnahmebedingungen: Alle interessierten Fotografen dürfen teilnehmen. Die Klinikleitung wählt die besten Fotos aus, die dann auf den Stationen im C-Bau aufgehängt werden. Drei besonders überzeugende Aufnahmen werden prämiert. Zu gewinnen gibt es einmal einmal 100 und einmal 50 Euro sowie eine Massagegutschein, der in der Physiotherapie am Gesundheitszentrum Tuttlingen eingelöst werden kann. Zusätzlich werden die Gewinner zusammen mit einer Begleitperson ihrer Wahl zum feierlichen Festakt am 12. April 2019 nach Tuttlingen eingeladen.