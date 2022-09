Forum Ernährung bietet Online-Kurs zur Baby-Beikost

Ganz um Babys Ernährung geht es im Online-Kurs des Forums Ernährung vom Landwirtschaftsamt am Mittwoch, 14. September. Unter dem Motto „Rund um den Babybrei - Ernährung im 1. Lebensjahr“ haben Eltern in der Videokonferenz zwischen 20 und 21.30 Uhr die Möglichkeit, sich über die Einführung der Beikost zu informieren, wie eine Sprecherin des Landratsamtes Tuttlingen mitteilt.

„Im Kindesalter werden die Weichen für das spätere Ernährungsverhalten gestellt“, berichtet Kathrin Schrode, Kursleiterin und Referentin für Kinderernährung. „Aus diesem Grund ist es so wichtig, bereits früh auf ausgewogenes Essen und eine gute Lebensmittelauswahl zu achten.“ Wer interessiert ist, kann sich beim Landwirtschaftsamt telefonisch unter 07461/ 9261300 oder per E-Mail an landwirtschafts-amt@landkreis-tuttlingen.de anmelden. Weitere Termine für den Online-Kurs sind auf der Webseite des Forums Ernährung unter www.landkreis-tuttlingen.de/FORUM-Ernährung abrufbar.