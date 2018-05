Fortbildung zum Pflanzenschutz

Das Kreisforstamt Tuttlingen bietet am Dienstag, 26. Juni, eine staatlich anerkannte, vierstündige Pflanzenschutz-Sachkunde-Fortbildung an. Personen, die bereits über einen entsprechenden Sachkundeausweis verfügen, können durch die Teilnahme an der Schulung ihre Sachkunde gemäß der Pflanzenschutz-Sachkundeverordnung aufrechterhalten. (pm)

Eine Anmeldung beim Kreisforstamt bis zum 8. Juni ist zwingend erforderlich. Nähere Informationen und Anmeldung unter Telefon 07461 / 926-1200.