Fortbildung zu aktueller Rechtsprechung

Mitglieder des Frauenhauses Tuttlingen, des Vereins „Phönix – gemeinsam gegen sexuellen Missbrauch“ und des Opferverbands „Weißer Ring“ haben sich in Rechtsfragen auf den aktuellen Stand gebracht. Bernhard Mussgnug, Rechtsanwalt aus Tuttlingen, schulte sie in einer Fortbildung zum Thema „Aktuelles in der Rechtsprechung“ . Bei der Zusammenkunft im Landratsamt Tuttlingen ging es auch um die Grenzen der Schweigepflicht.

Alle drei Institutionen leben davon, dass sich ihnen Menschen unter dem Schutzmantel der Verschwiegenheit anvertrauen können, erklärt Sabine Dietrich von Phönix. Deshalb hätten sie sich die geltende Rechtsprechung besonders genau angeschaut und festgestellt: „Selbst bei den härtesten Fällen der vergangenen 20 Jahre war kein einziger Fall dabei, wo wir unsere Verschwiegenheitspflicht hätten brechen müssen.“ Klare Ausnahmen seien zum Beispiel geplanter oder angekündigter Mord oder die Kenntnis von fortwährender Zwangsprostitution Minderjähriger.

Im Herbst soll es eine weitere Fortbildung in ähnlicher Zusammensetzung geben. An erster Stelle stehe dabei der Wissenstransfer samt Austausch der drei Vereine. Schließlich gebe es oft Klienten, die mit allen dieser Institutionen in Kontakt stehen würden. Dietrich: „Da wollen wir vermeiden, dass jeder etwas anderes erzählt.“