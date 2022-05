Fortbildung im Gesundheitssport erfolgreich absolviert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen des Schwäbischen Turnerbunds haben die Trainerinnen der Tuttlinger Sportfreunde Angelika Straub und Elke Beiswenger jüngst die Fortbildung für das Bewegungsprogramm „5 Esslinger“ erfolgreich in Albstadt abgeschlossen. Die Sportfreunde bieten deshalb ab sofort unter fachlicher Anleitung und den nötigen Kompetenzen den Kurs „Ein Leben lang fit“ immer donnerstags von 16.30 bis 17.25 Uhr in der Holderstöckle-Turnhalle in Tuttlingen an.

„Wir sind mit vielen neuen Eindrücken und neuem Fachwissen aus Albstadt zurückgekehrt und freuen uns, künftig in unserem neuen Kurs dieses Fachwissen in die Praxis umzusetzen und unseren Teilnehmern zu mehr Mobilität im Alltag zu verhelfen“, sagt Angelika Straub mit Blick auf die Prävention im Gesundheitssport. Denn: Das Bewegungsprogramm „5 Esslinger“ ist auf den Erhalt von Muskeln und Knochen ausgerichtet, um Osteoporose und Stürze im Alter vorzubeugen und fördert die Mobilität gerade bei älteren Menschen. Das Bewegungsprogramm beinhaltet die vier Komponenten Kraft, Leistung, Dehnung und Balance. „Im Alter schwinden die Muskeln und Knochen. Das lässt sich nicht vollständig aufhalten, jedoch mit regelmäßiger und richtiger Bewegung verlangsamen. Es geht bei unserem Kursangebot damit nicht um den sportlichen Wettkampf, sondern um die möglichst lange Gesunderhaltung“, betont Angelika Straub von den Tuttlingern Sportfreunden abschließend.