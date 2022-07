Forschen für die Energie der Zukunft

Energiegewinnung durch Wasserstoff ist DIE Technologie der Zukunft – darüber war man sich einig bei der feierlichen Inbetriebnahme des neuen Prüfstands der Hochschule Furtwangen (HFU), der im Innovations- und Forschungszentrum Tuttlingen (IFC) von nun an Strom produzieren wird. Frank Allmendinger, Professor an der HFU und Vorsitzender des Vereins H2 Regio Schwarzwald-Baar-Heuberg, betreute in den vergangenen Monaten den Aufbau der Anlage in Kooperation mit den Firmen EKPO fuel cell technologies, ETO MAGNETIC, Marquardt und dem renommierten Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW).

In Zukunft soll der Energiewandler, der aus Wasserstoff Strom, Wärme und Wasser macht, im Labor untersucht werden: Allmendinger wird daran forschen, welche Teile in der Peripherie um die eigentliche Brennstoffzelle herum optimiert, ausgetauscht und durch kostengünstigere und angepasste Lösungen ersetzt werden können. Das Projekt wurde vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg mit rund 300 000 Euro gefördert. Weitere Mittel wurden durch die beteiligten Unternehmen und Institutionen in das Projekt investiert.

Die Inbetriebnahme von „MoSy“, wie der „Modulare Brennstoffzellen-Systemprüfstand“ abgekürzt heißt, wurde im Rahmen der „Woche des Wasserstoffs“ vorgenommen; das Projekt wurden durch den H2 Regio SBH initiiert, die Anlage wird von der HFU in Kooperation mit dem Verein betrieben.

Als Leiter der H2-Regio Vereinsgeschäftsstelle moderierte Christian Klaiber den Nachmittag, der mit vielen Impulsvorträgen zum Thema Zukunftstechnologie Wasserstoff inspirierte. Als Hauptredner führte Dr. Markus Hölzle vom Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) in den aktuellen Stand der Forschung ein. „Uns steht eine spannende Zeit bevor“, kündigte Hölzle an, „denn jetzt muss die Entwicklung in die Fläche gebracht werden“. Schon seit 30 Jahren forsche das ZSW an Brennstoffzellen. Der neue Prüfstand der HFU werde aber nicht als Konkurrenz wahrgenommen, sondern als erfreulicher „Nachwuchs“, stellte Hölzle mit Blick auf den riesigen Bedarf an Fachleuten in diesem Bereich klar. „Deutschland wird sich wohl nicht autark mit Strom und grüner Energie versorgen können“, so Hölzle und verwies auf den großen Vorteil von Wasserstoff: dessen unkomplizierte Transportfähigkeit. Dem Süden Deutschlands riet Hölzle dringend, sich nicht abhängen zu lassen, nicht zu klein zu denken, auch wenn grüner Strom durch Wasserstoff derzeit eher im Norden produziert werde – hier sei auch die Politik gefragt.