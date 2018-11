Formstarker SVG gastiert in Wellendingen

Nach fünf Spielausfällen in der Vorwoche hoffen die Teams der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald an diesem Wochenende auf bespielbare Sportplätze. Spitzenreiter SV Seedorf trifft daheim auf den SV Bubsheim. Verfolger SC 04 Tuttlingen will bereits Samstag beim BSV Schwenningen vorlegen. Der SV Gosheim gastiert in Wellendingen. Die SpVgg Trossingen tritt als Favorit in Deißlingen an. In Schwenningen wird um 15.30 Uhr angepfiffen. Die Partien am Sonntag beginnen ab diesem Spieltag wegen der Winterzeit um 14.30 Uhr.

BSV Schwenningen – SC 04 Tuttlingen. Für die Tuttlinger steht im Gustav-Strohm-Stadion eine Pflichtaufgabe an. Schlusslicht Schwenningen verlor jüngst 0:7 in Bösingen, hat erst vier Zähler eingefahren. Der SC 04 wird nach dem 1:1 gegen Deißlingen wieder dreifach punkten müssen, um punktgleich mit dem Ersten Seedorf zu bleiben.Im Pokal wurden beim 6:0 in Seitingen-Oberflacht einige Spieler geschont.

SV Seedorf – SV Bubsheim. Dem SVB muss schon eine seiner besten Saisonleistungen gelingen, wenn er in Seedorf erfolgreich sein will. Die letzte Niederlage setzte es für den SVS Anfang August in Tuttlingen (0:1). Der SVB will sich im Tabellenmittelfeld halten.

SV Villingendorf – SV Winzeln. Im Aufeinandertreffen der Tabellennachbarn wäre Winzeln vor der Saison vermutlich als Außenseiter eingeschätzt worden. Im Moment liegt der Aufsteiger zwei Punkten vor dem SVV auf Rang drei. Sollte Villingendorf verlieren, könnte der Abstand auf das Führungsduo Seedorf/Tuttlingen bereits zehn Punkte betragen.

SC Wellendingen – SV Gosheim. Der SVG reist mit vier Siegen aus den vergangenen fünf Rundenspielen an. Doch Wellendingen gilt als heimstark: Für den Fünften stehen daheim 18 Punkte aus sechs Spielen zu Buche. Können die formstarken Gosheimer dem SC dennoch gefährlich werden? Falls ja, würden die Gäste den Abstand zur Abstiegsregion ausbauen und den schwachen Saisonstart vergessen lassen.

SG Böhringen/Dietingen – SpVgg Bochingen. Die Partie ist offen. Beide Teams stehen knapp vor dem Relegationsrang, den der spielfrei SV Zimmern II belegt. Den letzten Dreier holte die SG im August gegen Wellendingen (6:2).

SpVgg Schramberg – SG Bösingen II/Beffendorf. Die Talstädter dürfen nicht erneut leer ausgehen. Für die SG ist es nach dem Spiel gegen Schwenningen (7:0) das zweite Kellerduell binnen zwei Wochen. Mit einem erneuten Sieg könnte man die Abstiegsängste vorerst verscheuchen. Schramberg hat selbst erst sechs Punkten geholt und nichts zu verschenken.

SG Deißlingen/Lauffen – SpVgg Trossingen. Im Oktober hat Trossingen alle fünf Pflichtspiele gewinnen können und trat überzeugend auf. Die Gäste setzen auf ihre stabile Hintermannschaft: Bisher musste man nur 13 Gegentore hinnehmen. Das ist die drittbeste Defensive.