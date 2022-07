Foodtest: So schmeckt der Honberg-Sommer

Viel Sonne, gute Musik, ein kühles Bier und... Essen! Mit der neuen Gastronomie gibt es auch viele neue Gerichte zu entdecken. Aber auch Stände, die schon seit Jahren ihren festen Platz beim Honberg-Sommer haben. Wir haben uns mal durchgetestet – und hier sind die Ergebnisse.

Toast Hawai? Nein, Raclette Hawaii! Doch Stopp: Bevor es böse Leserbriefe hagelt, bitte ich jede und jeden sich zuerst selbst einen Eindruck von diesem köstlichen Snack zu machen. So schmeckt Sommer! Die Ananas ergänzt das leckere Raclette einfach perfekt. Wer gerne etwas mehr Zwiebeln oder Pfeffer auf seinem Raclette möchte, darf sich sein Käsewerk selbst damit belegen. Für 4,30 Euro bekommt einen richtig leckeren Happen. (yre) 5/5

Natürlich gibt es auf dem Honberg auch die Klassiker: Pommes zum Beispiel. Aber ganz so klassisch sind sie hier nicht. „Round cut Pommes“ heißen die, die es auf dem Berg gibt. Und in der Tat schmecken sie auch eine Schippe besser als normale Pommes. Der Name kommt von der Form, die an eine Schaufel erinnert. Warum sie besser schmecken? Wohl wegen der besonderen Würzung mit vielen Kräutern. Da lässt es sich auch drüber hinweg trösten, dass sie nicht ganz so knusprig sind, wie das Original. Die Portion ist groß, deshalb sind 4,50 Euro auch vollkommen in Ordnung. (lik) 5/5

Was passt zu Pommes? Natürlich Burger! Die gibt es in diesem Jahr auch vegetarisch. Sehr schön! Das Patty sieht zum Anbeißen aus und auch die Buns sind fluffig und lecker. Das Gemüse ist knackig und insbesondere die Gurken harmonieren gut mit dem Rest. Die Soße ist eher dezent. Leider schmeckt der Veggie-Burger alles in allem aber etwas fad. Hinzu kommt der stolze Preis von 13,50 Euro. Das sind immerhin mehr als drei Raclette Hawaii! (yre) 3/5

Auch die Pizza gibt es auf dem Honberg vegetarisch: Mit darauf Paprika, Champignons und Oliven. Besonders bemerkenswert: die Tomatensauce. Der Boden ist sehr fluffig und fast schon etwas dick, vor allem die Eckstücke. Das ist bekanntlich eine Geschmackssache, doch wer das mag, kommt hier auf jeden Fall auf seine Kosten. Apropos Kosten: Der Preis von 6,50 Euro ist für eine Festivalpizza völlig in Ordnung. (yre) 4/5

Die Flammkuchen auf dem Honberg gibt es nicht erst seit diesem Jahr. Mit dem Steinofen und der rustikalen Optik ist der Stand schon seit mehreren Jahren auf dem Berg zu finden. Mit Recht, denn tatsächlich lohnt sich der Geschmackstest, denn es gibt nicht nur den klassischen mit Zwiebeln und Speck, sondern vor allem viele vegetarische Alternativen mit Gemüse. Der Boden ist knusprig – manchmal auch ein bisschen zu knusprig, aber das lässt sich nur schwer regulieren – und man bekommt den Flammkuchen direkt heiß aus dem Ofen serviert. Das Gemüse ist frisch und die Schmand-Soße harmoniert super mit dem Käse. Tipp: Knoblauchöl dazu. Nach dem Flammkuchen ist man satt – deshalb ist der Preis von 7,50 Euro auch voll in Ordnung. (lik) 4/5

Ein heimischer Klassiker, der auch auf dem Honberg nicht fehlen darf: Käsespätzle. Inklusive sind bei dieser Kalorienbombe Röstzwiebeln und frischer Schnittlauch. Mit 9,90 Euro kommt die in Schwaben und Baden gleichermaßen beliebte Mahlzeit auf den Blick nicht als Schnäppchen daher. Jetzt kommt das Aber: Die Portion ist wirklich üppig und macht für den Rest des Abends satt. Hinzu kommt, dass die Käsespätzle geschmacklich wirklich erste Sahne sind: Es wird, so schmeckt es zumindest, würziger Bergkäse verarbeitet und die Konsistenz: ein Traum. So müssen Käsespätzle sein. (lise) 5/5