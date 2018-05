Fokus liegt auf der E-Mobilität

Zwei Tage steht Ende Juni die E-Mobilität im Mittelpunkt: Zu den E-Mobil-Tagen Tuttlingen gehört neben einer Tagung auch eine Messe im Stadtgarten. Diese wird am Samstag, 30. Juni, um 10.30 Uhr durch Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Bündnis 90/Die Grünen) eröffnet.

Alle sprechen von E-Mobilität – oder generell der Frage, wie wir uns künftig fortbewegen. Gleichzeitig wirft das Thema Fragen hinsichtlich Technik, Budget und Effizienz auf. Um für mehr Informationen zu sorgen, laden die Stadt, die Hochschule Furtwangen, die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg und das Interreg-Projekt Lena unter dem Motto „Abgasfrei an der Jungen Donau“ zu den E-Mobil-Tagen Tuttlingen ein.

Die Veranstaltung richtet sich sowohl an ein Fachpublikum, als auch an die Öffentlichkeit. Vor allem für die Experten ist die Tagung am Freitag, 29. Juni, von 13 bis 19.30 Uhr am Hochschulcampus gedacht. Sie dient dem Austausch zwischen Vertretern aus Wissenschaft, Technik und Wirtschaft.

An die Bevölkerung richtet sich die Messe am Samstag, 30. Juni, von 10.30 Uhr bis 18 Uhr im Stadtgarten und in der Weimarstraße. Aussteller zeigen E-Autos und E-Bikes und informieren über Angebote aus den Bereichen E-Mobilität, Energie, Verkehr und Tourismus. Das Programm wird demnächst veröffentlicht.