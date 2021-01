Förderverein sammelt Christbäume in Tuttlingen ein

Die Aktion stand dieses Jahr auf der Kippe, nun ist sie aber doch erlaubt worden: Am Samstag, 9. Januar, wird der Förderverein der Auferstehungskirche Tuttlingen (FAKT), die gebrauchten Christbäume für das Funkenfeuer des Schwäbischen Albvereins einsammeln. Wer seinen Baum abgeben möchte, muss ein paar Regeln beachten.

Nachdem alle evangelischen Gottesdienste zum Heiligenabend und während des Lockdowns gestrichen wurden, rechnete der Verein laut Pressemitteilung zunächst auch mit einer Absage. Aber: „Das erlösende Wort kam am 23. Dezember aus dem Ordnungsamt“, heißt es in der Mitteilung.

Die Aktion gibt es seit acht Jahren. Dieses Jahr werden zwölf eingespielte Teams ausrücken und zwischen 9 und 14 Uhr voraussichtlich über 1000 Bäume in der Kernstadt Tuttlingens einsammeln. „Mit dieser Aktion möchten wir Spenden für die Auferstehungskirche sammeln. Die Spenden kommen dem Kinder- und Jungendchor, der Kinderkircharbeit und weiteren Gemeindegruppen und Veranstaltungen zugute“, heißt es vonseiten des Vereins.

Die Sammelaktion beginnt am Samstag um 9 Uhr. Die Bäume (natürlich ohne Schmuck) müssen bis zu diesem Zeitpunkt gut sichtbar an der Straße platziert werden. „Wir kommen, nehmen ihn mit und entsorgen ihn beim Grünschnitt oder auf dem Platz oberhalb des Schützenhauses, wo er für das Funkenfeuer genutzt wird“, teilt der Verein mit. Gesammelt wird nur in der Kernstadt Tuttlingen. In Möhringen, Nendingen und Wurmlingen gibt es eigene Aktionen.

Spenden können in Form von Bargeld am Baum oder an der Haustür befestigt werden oder alternativ auf das Konto des Fördervereins überwiesen werden. Die Kontonummer ist auf der Website zu finden.

Sollten die Teams einen Baum übersehen haben, bittet der Verein um kurze Meldung am 9. Januar zwischen 14 und 16 Uhr beim Pfarramt der Auferstehungskirche, Telefon 2838. Ein Team rückt dann nochmals aus.