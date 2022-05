Förderverein HHC bestätigt Vorstandschaft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 29. April konnte der 1. Vorsitzende Matthias Schellhammer zahlreiche Mitglieder des Fördervereins, sowie den Ortschaftsrat Frieder Schray zur Generalversammlung begrüßen. In seinem Bericht ließ Matthias Schellhammer das Jahr 2020 Revue passieren und berichtete über den erfolgreich bewirtschafteten Glühweinstand an der Möhringer Fasnet. Coronabedingt fielen alle weiteren Termin aus. Dies war auch im Jahr 2021 der Fall.

Der Bericht des Kassiers Alexander Reusch, vorgetragen von der 2. Vorsitzenden Elisabeth Koch, ergab einen gestiegenen Kassenstand. Als Kassenprüferin bestätigte Vanessa Loёs die genaue und lückenlose Kassenführung. Vorstand Matthias Schellhammer spricht sich für die Teilnahme am Städtlefestle aus. Ortschaftsrat Frieder Schray übernahm die Entlastung der Vorstandschaft kumuliert für 2020 und 2021.

Im Zuge der Neuwahlen wurden der 1. Vorsitzende Matthias Schellhammer, die 2. Vorsitzende Elisabeth Koch, der Kassier Alexander Reusch, die Beisitzer Thomas Buschle, Saskia Buschle, Ursula Keller und Andreas Maddaluno in ihren Ämtern bestätigt.

Der Förderverein wird auch im kommenden Jahr den Handharmonika-Club wieder tatkräftig bei seinen Terminen unterstützen.