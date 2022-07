Förderverein der Schildrainschule unterstützt die Klassen 4

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Förderverein Schildrainschule e.V. überreichte im Juni an die Viertklässler eine Spende für die anstehenden Abschlussfahrten. Zur Freude der Schüler erhielten alle drei Klassen jeweils 100 Euro überreicht. Die Übergabe erfolgte in Form eines symbolischen Schecks. Der Verein freut sich, dass die Klassen mit dem Geldbetrag den ein oder anderen Programmpunkt bei ihren Abschlussfahrten verwirklichen können, der sonst so nicht möglich gewesen wäre.

Wer mehr über den Förderverein, seine Arbeit oder auch aktuelle Projekte an der Schule erfahren möchte, findet jederzeit aktuelle Informationen unter www.schildrainschule-tuttlingen.de. Der Verein freut sich auch über Unterstützungen für Projekte an der Schildrainschule. Hierzu darf man sich jederzeit mit der Vorstandschaft in Verbindung setzen.