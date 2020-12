Förderung für Tuttlinger Tafelladen

Das Bundeslandwirtschaftsministerium und andere Sponsoren fördern den Tuttlinger Tafelladen. Vor wenigen Tagen hat die Kreisdiakoniestelle Post von Bundesministerin Julia Klöckner bekommen. Darin enthalten war die Förderurkunde des Ministeriums für Ernährung und Landwirtschaft mit einem Betrag von 7630 Euro. Voraussetzung dafür, dass der Tafelladen wieder den normalen Verkaufsbetrieb aufnehmen konnte, war ein Umzug in neue Räumlichkeiten. Diese konnten nach langer Suche in der Uhlandstraße gefunden werden. Es waren jedoch erhebliche Renovierungsarbeiten notwendig. Besonders zu erwähnen sind laut Pressemitteilung in diesem Zusammenhang die finanziellen Unterstützungen durch die Hildegard und Katharina Hermle-Stiftung in Höhe von 10 000 Euro und durch die Aesculap AG mit einer Zuwendung von 5000 Euro. Ein besonderer Dank gelte auch dem Meihack-Messebaubetrieb, der dem Tafelladen eine komplette Kassentheke mit Spuckschutzeinrichtung gespendet hätten. Aber auch die vielen Einzelspenden haben dazu beigetragen, dass die Kunden wieder die Möglichkeit haben, in einem Ladengeschäft einzukaufen. Über die Monate der Renovierung und des Umzugs haben zusätzlich über sechzig Freiwillige mitgeholfen. Die Leiterin Annerose Speck hofft darauf, dass es hoffentlich möglich sein wird, im nächsten Sommer den einjährigen Einzug feiern zu können.