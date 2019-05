Flohmarkt erstreckt sich über halben Kilometer

Der Sommer-Flohmarkt des Gewerbe- und Handelsvereins ProTut am Samstag, 1. Juni, findet nicht nur in der Weimarstraße, sondern nach der Sanierung der Innenstadt auch in der gesamten Fußgängerzone und rund um den Marktplatz statt.

Da die letzten Bauarbeiten den Bereich um den Rathaussteg und die Weimarstraße betreffen, hat Organisatorin Cathrine Gebel den Flohmarkt von der Post bis zur derzeitigen Baustelle an am Rathaussteg verkürzt und hat statt dessen auf der gesamten Länge der Fußgängerzone Flohmarktstände untergebracht, um den vielen Anmeldungen auch in diesem Jahr gerecht werden zu können.

Der überregional bekannte Flohmarkt mit rund 150 Anbietern von klassischen Flohmarktartikeln und einer Gesamtlänge von mehr als einem halben Kilometer bietet laut Pressemitteilung nicht nur alles, was das Trödler-Herz begehrt, sondern auch rund um den neugestalteten Marktplatz eine Anbindung an die Innenstadt, mit seinen zahlreichen Möglichkeiten, zum Einkaufen und Verweilen.

Hoffen auf den Wettergott

„Bleibt nun nur noch zu hoffen, dass der Wetter-Gott rechtzeitig zu Beginn des Juni den Wasserhand abdreht und den Markt zum sonnigen Vergnügen für alle Händler und Besucher macht“, sagt Cathrine Gebel.