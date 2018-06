Flüchtlinge starten beim Silvesterlauf

Die Flüchtlinge in der Tuttlinger Kreissporthall ehaben vom Silvesterlauf in Tuttlingen erfahren. Rund zehn von ihnen nehmen am Lauf teil, am Dienstag waren die jungen Männer beim Training im Koppenland dabei.

Sportlich aktiv sind sie hingegen schon seit August. Bei der Tuttlinger Fußballmannschaft „Tuttlinger Friends“ spielen die Männer zwei Mal pro Woche mit ihrem Fußballtrainer Rainer Schulz. „Da ich die Mannschaft mit bis zu 30 Sportlern wöchentlich trainiere, kenne ich die Jungs gut. Ich habe mir einige ausgesucht, die auch beim Laufen gerne dabei wären“, so Rainer Schulz.

Er war es auch, der die Initialzündung gegeben hat, um beim Tuttlinger Silvesterlauf mit an den Start zu gehen. „Die Flüchtlinge wissen ja nicht, welche sportlichen Angebote es hier überhaupt gibt.“ Schulz stellt ihnen jeden Monat eine Aktivität vor, damit sie den Sport und die Menschen in der Region näher kennenlernen können. Bereits im Fußballtraining habe er beobachtet, dass die Asylbewerber sehr lauffreudig sind. Außerdem sei es wichtig, dass sie eine Beschäftigung haben.

Bei ihrer ersten Laufeinheit waren dann auch alle voll bei der Sache und hatten sichtlich Spaß auf der Original-Laufstrecke. Der Gränzbote übernimmt die Startgebühr dieser Läufer, gemeinsam mit dem Silvesterlauf-Organisationsteam um Rolf Brohammer. Die passenden Shirts dazu wurden von Intersport Butsch gesponsert. Einige von den Sportlern werden am Ende des Jahres beim 5-Kilometer-Lauf an den Start gehen, die anderen nehmen die doppelte Distanz ins Visier.

Anmeldungen zum Silvesterlauf:

www.silvesterlauf-tuttlingen.de (sims)