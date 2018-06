Flüchtlinge bewegen Tuttlinger

Eigentlich hätte es eine Diskussion um Kriegsflüchtlinge und sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge werden sollen. Darum, wer das Recht hat, zu bleiben. Stattdessen vermittelte die Diskussion zur Ausstellung „Menschen in einer Welt“ am Donnerstagabend im Rathaus einen Eindruck davon, wie sehr das Thema Flüchtlinge die Tuttlinger im Moment bewegt.

„Ich verstehe, dass wir die Quittung bekommen für eine völlig verfehlte Wirtschaftsordnung“, sagte zum Beispiel einer von etwa 40 Besuchern, „aber warum kommen jetzt auf einmal so viele Flüchtlinge?“ Referentin Hala Elamin vom Freundeskreis Afrika aus Schwäbisch Hall, die 2001 aus dem Sudan geflohen ist, sieht die Hauptursache darin, dass das europäische Asyl-Abkommen nicht funktioniert. „Italien und Griechenland waren übervoll, jetzt lassen sie die Leute eben weiterziehen.“ Was ihr wichtig ist: „Wir dürfen nicht fragen, was die falschen oder die richtigen Flüchtlinge sind. Wir vergessen: Das sind alles Menschen.“

Dennoch: „Es wird einen Rechtsruck geben“, war ein Besucher überzeugt und prognostizierte auf die Frage von Moderator Jens Junginger hin Parteien wie der AfD einen Zuwachs bei den nächsten Wahlen.

Keine Angst vor Kreissporthalle

„Ich merke nicht, dass die Stimmung in dieser Stadt kippt“, konterte ein anderer und wurde unterstützt von zwei Lehrern aus dem Tuttlinger Schulzentrum. Erst vor wenigen Wochen hat der Landkreis die Kreissporthalle neben den Schulen als Notunterkunft für Flüchtlinge eingerichtet. „Ich kann von meinem Klassenzimmer aus den Afrikanern beim Kochen zuschauen“, erzählte eine Lehrerin des Immanuel-Kant-Gymnasiums. Flüchtlinge seien Dauerthema im Unterricht und auch wenn Gerüchte sich hartnäckig hielten – „viele Schüler wollen ihnen einfach helfen“.

Nur wie kann man helfen, wie sich engagieren, wollte eine Besucherin wissen. Christine Leutkart aus Mühlheim lieferte ein Beispiel: „Als Flüchtlinge in unsere Nachbarschaft gezogen sind, sind wir einfach hingegangen und haben uns vorgestellt – wie man es unter Nachbarn macht.“

„Und Lobbyarbeit machen“, fügte Christel Butsch-Ilg hinzu, die sich für Flüchtlinge in Wurmlingen einsetzt. Es gebe viele Vorurteile, deshalb gehe es darum, gute Stimmung für Asylbewerber zu machen. Wenn Multiplikatoren, Leute aus dem bürgerlichen Lager, Berührungsängste verlören, dann würden auch andere beginnen, über ihre Einstellung nachzudenken.

Der vielleicht klarste Appell kam von Hala Elamin selbst. Auch nach 14Jahren gelte sie noch als Ausländerin, spreche mit Akzent Deutsch. „Aber trotzdem möchte ich, zum Beispiel als Mutter in der Schule, ernst genommen und auf Augenhöhe angesprochen werden.“

Das Rahmenprogramm zur Ausstellung „Menschen in einer Welt“ geht am Mittwoch, 7. Oktober, mit dem Film „La Buena Vida“ um 19Uhr im Scala-Kino weiter.