Fläche neben Rußbergsteige brennt

Die Feuerwehr Tuttlingen hat am Samstagnachmittag gegen 16.21 Uhr zu einem ausgedehnten Flächenbrand an der Rußbergsteige in Tuttlingen ausrücken müssen.

Da die Rußbergsteige gesperrt ist, sei die Anfahrt der Einsatzkräfte herausfordernd gewesen, teilt die Feuerwehr mit. Schließlich mussten sie über die Egerstraße beziehungsweise den Steinbruchweg an den Einsatzort fahren. Dort stellten sie fest, dass am Straßenrand eine Fläche von etwa zehn Meter mal fünf Meter brannte. Das Feuer hatten die Einsatzkräfte schnell im Griff, nach etwa 15 Minuten war der Brand gelöscht. Die Feuerwehr Tuttlingen war mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursache ist nach Angaben der Feuerwehr unklar.