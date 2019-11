FK trifft daheim auf Irndorf/Bärenthal

In der Fußball-Kreisliga C stehen am ersten Dezember-Sonntag noch drei Nachholspiele an. Dabei kommt es in Rottweil zu einem Stadtderby.

Kreisliga C, Staffel 2: In der Begegnung FC Göllsdorf II – SG Zepfenhan/Schörzingen II stehen sich zwei Teams der unteren Tabellenhälfte gegenüber. Im Lokalderby SG TGA/08 Rottweil – FC Suebia Rottweil können die Sueben mit einem Sieg die Anwartschaft auf Rang zwei unterstreichen.

Kreisliga C, Staffel 3: Im Nachholspiel FK Spaichingen – SG Irndorf/Bärenthal stehen sich die beiden Tabellennachbarn gegenüber. Selbst wenn der FK gewinnt, kann er die Spielgemeinschaft nicht überholen. Die Gastgeber haben eine negative Heimbilanz. Die SG hat bisher alle ihre Auswärtsspiele gewonnen.