FK Spaichingen siegt auch in Nendingen

Der FK Spaichingen hat durch einen 4:1-Sieg bei der zweiten Mannschaft des VfL Nendingen die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga C, Staffel 3, verteidigt. In der Staffel 2 kam der FC Frittlingen II zu einem 4:0-Sieg gegen den FC Epfendorf II.

Kreisliga C Schwarzwald, Staffel 2

FC Frittlingen II – FC Epfendorf II 4:0 (4:0). - Tore: 1:0 Paul Bader (2.), 2:0 Thomas Drasch (15.), 3:0 Simon Braun (31.), 4:0 (42., Eigentor).

Suebia Rottweil II – Aichhalden/Rötenberg II 0:3 (0:1). - Tore: 0:1 Patrick Brucker (17.), 0:2 Julian Vollmer (34.), 0:3 Patrick Brucker (70.).

SV Irslingen II – SG TGA/FV 08 Rottweil III 2:4 (0:2). - Tore: 0:1 Fabian Grötzinger (5.), 0:2 Stephan Schelesnak (33.), 0:3 Ali Pelen (46.), 1:3 Markus Deutschle (58.), 1:4 Marvin Riegelmayer (68.), 2:4 Stefan Schatz (80.).

SC Wellendingen II – SV Horgen II 2:2 (2:0). - Tore: 1:0 Viktor Schmidt (26.), 2:0 Sadad Bakir (37.), 2:1 Markus Domig (80.), 2:2 Alexander Michel (90.).

FC Göllsdorf II – SV Zimmern III 1:4 (0:1). - Tore: 0:1 (21., Eigentor), 0:2 Janis Burkhardt (70.), 0:3 Marcel Kammerer (78.), 1:3 Olindo Nota (80.), 1:4 Marcel Kammerer (88.).

SV RW Rottweil – SG Zepfenhan/Schörzingen II 3:1 (2:0). - Tore: 1:0 und 2:0 beide Ünal Koc (2. und 14.), 3:0 Adrian Grecu (71.), 3:1 Jürgen Schäuble (87.).

Kreisliga C Schwarzwald, Staffel 3

KF Shqiponja Tuttlingen – FSV Denkingen II 1:0 (0:0). - Tor: 1:0 Besnik Revugi (81.). - Besondere Vorkommnisse: rote Karte gegen KF Shqiponja Tuttlingen (62.).

SG Durchhausen/Gunningen/Seitingen-Oberflacht II – SG Fridingen/Mühlheim III 2:5 (0:4). - Tore: 0:1, 0:2 und 0:3 alle Adrian Müller (10., 15. und 20.). 0:4 Tonis Schreiter (25.), 1:4 Bernd Arno (55.), 1:5 Michael Butsch (60.), 2:5 Johannes Merz (65.).

SV Tuningen II – SV Renquishausen II 3:3 (1:0). - Tore: 1:0 Lukas Boschert (40.), 2:0 Estabreg Mohammed Saeed (53.), 2:1 Marco Nestel (57.), 2:2 Yannik Huber (70.), 2:3 Martin Rack (84.), 3:3 Dominik Bury (90. + 4, Elfmeter).- Besondere Vorkommnisse: gelbrote Karte gegen den SV Renquishausen II (89.).

VfL Nendingen II – FK Spaichingen 1:4 (1:2). - Tore: 0:1 Mahmut Güner (6.), 0:2 Fitim Zeciri (18.), 1:2 Johannes Hesse (31.), 1:3 und 1:4 beide Antonio Cinefra (70. und 75.).

SG Dürbheim/Mahlstetten II – SV Kolbingen II 3:2 (2:0). - Tore: 1:0 Sebastian Wolf (8.), 2:0 Christian Sauter (23.), 2:1 Jochen Müller (49.), 3:1 Sebastian Wolf (76., Elfmeter), 3:2 Dominik Weiss (80).

SV Königsheim – Türkgücü Tuttlingen 1:4 (1:3). Mehr als das Ergebnis brachte unser Mitarbeiter nicht in Erfahrung.