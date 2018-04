Fitness liegt im Haus der Senioren im Trend

Mit einer Feierstunde im Ratssaal und einem anschließenden Beisammensein bei Kaffee und Kuchen wurde das Jubiläum „30 Jahre Haus der Senioren Tuttlingen“ am Samstagnachmittag gefeiert.

„So voll ist es selten im Ratssaal“, sagte Oberbürgermeister Michael Beck, der viele Gäste – Gemeinderatsmitglieder, Ehrenmitglieder des Ortsseniorenrats, Vertreter der Kirchen und der Kooperationspartner - zum Jubiläum „30 Jahre Haus der Senioren Tuttlingen“ am Samstagnachmittag begrüßen konnte. Mit der Einrichtung „Haus der Senioren“ habe Tuttlingen in den 1980er Jahren eine Pionierleistung gewagt, sagte Beck. Die Gründung des Hauses gehe auf eine Initiative des 1984 gegründeten Ortsseniorenrats zurück. An die Stadtverwaltung war damals der Wunsch herangetragen worden, in Tuttlingen eine Begegnungsstätte für Senioren zu schaffen.

Älterwerdende Gesellschaft

Die Stadt habe das 1805 erbaute Gebäude in der Honbergstraße 10 erworben, das dann zu einer barrierefreien Freizeit- und Bildungsstätte für Senioren umgebaut worden war. Die Einweihung fand im Juni 1988 statt. Die Stadt habe von Beginn an für eine hauptamtliche Leitung gesorgt. Tuttlingen habe damit schon früh auf die Herausforderungen des demografischen Wandels reagiert. Seit der Eröffnung unterstütze der Ortsseniorenrat das Angebot mit vielen Ideen und ehrenamtlichen Kräften. Im Lauf der Jahre seien viele weitere Kooperationspartner hinzugekommen, mittlerweile könne man von einem richtigen Senioren-Netzwerk sprechen – in den letzten Jahren seien die Angebote immer wieder den Bedürfnissen der Senioren angepasst worden. Manches sei nicht mehr gefragt, so zum Beispiel Basteln, Nähen, Stricken, Werken mit Holz. Heute interessierten sich Senioren vor allem für die körperliche und geistige Fitness, das Erlernen von Sprachen, PC- und Handyhilfe sowie Fachvorträge. Seit 2011 werde die städtische Seniorenarbeit vom Seniorenbüro und dem Seniorennetzwerk koordiniert. Der Oberbürgermeister dankte allen, den Initiatoren des Projekts sowie den bisherigen und jetzigen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern: „Sie sind das Herz in diesem Haus, ohne Sie kann so ein Haus nicht leben“.

Die erste Vorsitzende des Ortsseniorenrats Waltraud Lange betonte: „Eine große Anerkennung an den damaligen OB Heinz-Jürgen Koloczek und den Gemeinderat, die dieses Kleinod genehmigt und in Auftrag gegeben haben“. Sie sagte in ihrer Begrüßung, im Haus der Senioren sei niemand zu jung – auch niemand zu alt – um sich wohl zu fühlen. Für eine Vielzahl von Tuttlinger Bürgern sei das Haus Anlaufstelle für Gymnastik, Tanz, Spiele und besonders für Begegnungen. Im Ortsseniorenrat gehe es um Angebote in lockerer Runde. Lachen, Gespräche und Gemeinschaft würden in zunehmendem Alter immer wichtiger. „Doch dies alles ist nur möglich, weil wir über ehrenamtliche Helferinnen und Helfer verfügen“, so Waltraud Lange. Ihnen galt ihr besonderer Dank.

Die vier „L“

Die Festrede hielt Cornelia Seiterich-Stegmann vom Kreisklinikum Tuttlingen und Schirmherrin des städtischen Projektes „Aktiv und gesund – gerne und selbstbestimmt älter werden in Tuttlingen“. Sie wies in ihrem Vortrag mit Erkenntnissen aus der gerontologischen Forschung vor allem auf ein zehn Punkte-Programm für Senioren hin, das sie auch näher erläuterte. Man könne dies eigentlich mit den vier “L“ zusammenfassen: Laufen, Lernen, Lieben, Lachen.

Die Jubiläums-Veranstaltung wurde vom Posaunen-Quartett der Musikschule mit Lena Leiber, Leon Storz, Konstantin Elsäßer und Jan-Niklas Steinhof musikalisch umrahmt. Nach der Feierstunde im Ratssaal waren alle ins Haus der Senioren zum Sektempfang sowie zu Kaffee und Kuchen eingeladen, wo der Jubiläumstag in gemütlicher Runde seinen Abschluss fand.