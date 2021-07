Firmung in Sankt Gallus in Tuttlingen

Corona hatte die Vorbereitung gehörig durcheinander gebracht, dennoch konnte die Firmung in der Sankt Gallus in Tuttlingen am Samstag, 24. Juli, stattfinden. Domkapitular Andreas Rieg spendete das Sakrament, „gratis, aber nicht umsonst“, wie er in seiner Predigt betonte. Danach zeichnete er allen einzeln ein Kreuz mit Chrisam auf die Stirn und sagt ihnen zu: „Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist!“ Die beiden Gottesdienste wurden von der Musikgruppe Bénissez mitgestaltet. Folgende 24 Jugendlichen wurden gefirmt: Leon Becker, Sandro Behr, Mateo Bekavac, Laura Caruso, Philip Cwalina, Eliane Gerold, Leander Grieser, Hermann Hilzinger, Marvin Kamper, Adrian Klein, Antonia Knittel, Larissa Marginean, Dalin Mutzhaus, Fabian Perazic, Lumina Puccio, Mira Schellenbaum, Jule Schilling, Laura Schilling, Linus Schilling, Sanja Schraut, Diana Seidl, Ben Stickel, Robin Wax und Daniel Zipfel. Foto: Kirchengemeinde