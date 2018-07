Firma wird wegen vermeintlichem Gasaustritt evakuiert

Ein Gasalarm hat am Dienstag für die Evakuierung einer Firma in der Föhrenstraße in Tuttlingen gesorgt. Kurz nach 7 Uhr fiel in dem Betrieb beim Austausch eine große und volle Flasche mit Acetylen um. Weil ein Gasaustritt vermutet wurde, kam es zur Räumung. Die Feuerwehr wurde verständigt. Nach einer Messung konnte Entwarnung gegeben werden. Die umgefallene Flasche war unbeschädigt, wurde aufgestellt und dann aus dem Verkehr gezogen. Die Feuerwehr konnte abrücken, die Beschäftigten wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren.