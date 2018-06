Firma Innovations Medical: Richtfest am Erweiterungsbau

Die Tuttlinger Firma Innovations Medical vergrößert sich: Am Freitag ist am Erweiterungsbau an der Badstraße Richtfest gefeiert worden. Statt wie bislang an verschiedenen Standorten, soll dort zum Ende des Jahres die gesamte Firma unter einem Dach vereint sein.

Auf dem ehemaligen Gelände der TG Tuttlingen, auf dem früher das TG-Vereinsheim stand, sind bereits seit dem Jahr 2006 Teile des Unternehmens angesiedelt – etwa Produktion, Entwicklung, Lager und Verwaltung. Produziert wurde bislang jedoch an zwei weiteren Standorten – nur wenige Meter weiter in der Straße Bei der Brühlmühle. Dort befinden sich sowohl die Richard Martin GmbH als auch die Gottfried Storz GmbH, die beide zu Innovations Medical gehören.

Mit dem 3000 Quadratmeter großen Neubau möchte Innovations Medical vorallem eines erreichen: „Ein Gebäude, eine Firma“, wie Michael Schändlinger von der Geschäftsleitung beschreibt. Künftig soll die Gründerfirma Richard Martin, als auch die einst dazugekaufte Gottfried Storz GmbH aufgelöst und nur noch unter den Namen Innovations Medical geführt werden. Bereits geschehen ist dies mit der einstigen Karbon GmbH, die ebenfalls ins Unternehmen eingegliedert wurde. Dazu gibt es noch einen Produktion-Standort im schweizerischen Steg.

„In Zukunft soll alles unter der Flagge ,Innovations Medical’ laufen“, sagt Schändlinger. Die bisherigen Firmengebäude in der Straße Bei der Brühlmühle sollen verkauft werden, sobald der Umzug an den neuen Standort Ende des Jahres gemeistert ist.

In der vierten Generation ist Michael Schändlinger, seine Frau Kerstin und und deren Bruder Jochen Kreidler im Familienunternehmen beschäftigt, indem die Eltern Hildegard und Winfried Kreidler die Geschäftsleitung inne haben.

55 Angestellte beschäftigt das Unternehmen. Produziert wird in drei Bereichen: Sterilcontainer, chirurgische Instrumente und Implantatsysteme für die Mund- und Kiefer- sowie Handchirurgie. Das Portfolio umfasst über 6000 Artikel.