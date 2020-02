Firma ehrt zehn Mitarbeiter für Treue und Loyalität

Bei ihrer Neujahrsfeier hat die Maiergroup Versicherungsmakler GmbH ihre Jubilare aus dem Jahr 2019 geehrt. Insgesamt zehn Mitarbeiter können 2019 auf eine fünf-, zehn-, 15-, 20- beziehungsweise 35-jährige Betriebszugehörigkeit zurückblicken, so eine Pressemitteilung.

„Unsere Mitarbeiter sind diejenigen, die den Erfolg von maiergroup ausmachen. Wir alle in der Geschäftsführung sind stolz auf das, was sie Tag für Tag leisten, und natürlich freuen wir uns, wenn Mitarbeiter so loyal und lange hervorragende Arbeit leisten“, sagte Geschäftsführer Rolf Maier.

Für fünf Jahre Firmenzugehörigkeit wurden Caroline Ahrendt, Melanie Schill und Monja Maier geehrt, für zehn Jahre Carmen D'Amico, Claudia Vidnar-Domm und Thomas Ziegler, für 15 Jahre Stephanie Plepla-Heck.

Susanne Ulm und Sascha D'Amico können auf eine 20-jährige Betriebszugehörigkeit zurückblicken und wurden besonders ausgezeichnet. Als „Spitzenreiter“ wurde Heinrich Orner geehrt: Er ist bereits über 35 Jahre für die Maiergroup tätig.