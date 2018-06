Die Schwenninger Fire Wings greifen an diesem Wochenende gleich doppelt in das Spielgeschehen der Eishockey-Regionalliga Süd ein. Am Freitag um 20 Uhr geben die Neckarstädter ihre Visitenkarte in Stuttgart ab und nur 24 Stunden später empfangen sie den Tabellenzweiten aus Zweibrücken in der Helios-Arena (Sa., 20 Uhr).

Eine kurze Verschnaufpause gab es für die Mannschaft um Trainier Kevin Apelt am vergangenen Wochenende, doch nun stehen die nächsten harten Brocken vor der Tür. „Das spielfreie Wochenende tat meiner Mannschaft gut, um die teilweise leeren Akkus für die kommenden beiden Aufgaben wieder aufzuladen. Mit Stuttgart haben wir noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen – es wird aber ein schweres Auswärtsspiel werden“, schaut Trainer Kevin Apelt dennoch mit Zuversicht auf das bevorstehende Doppelwochenende.

Die ersten vier Mannschaften in der Tabelle trennen lediglich nur vier Punkte, dennoch wäre ein Ausrutscher ein herber Schlag und die Schwenninger würden wohl vorerst die Tabellenspitze aus den Augen verlieren. Doch daran will man im Lager der Fire Wings nicht denken. „Wir haben in den letzten Spielen mit Bietigheim, Hügelsheim und Heilbronn allesamt Meisterschaftskandidaten geschlagen und daran wollen wir auch am Freitag in Stuttgart anknüpfen“, gibt Kapitän Christopher Kohn die Marschroute vor.

Nicht weniger leicht stellt sich die Aufgabe dann tags darauf im Heimspiel gegen Zweibrücken. Der aktuelle Tabellenzweite hat zwei Punkte mehr auf dem Konto als die Schwenninger, allerdings auch ein Spiel mehr absolviert. „Wir haben bereits im Hinspiel in Zweibrücken ein Rezept gefunden, die Hornets zu besiegen. Aus einer sicheren Defensive heraus müssen wir agieren, dann sehe ich gute Chancen, dass die Punkte in Schwenningen verbleiben“, weiß auch Trainer Apelt um die Wichtigkeit dieses Spiels.