Finissage-Führung durch Dix-Austellung im Kunstmuseum Albstadt

Die Ausstellung „Familienbande: Otto Dix – Generationen“ im jungen kunstraum ist am Sonntag, 11. September, zum letzten Mal zu sehen. Um 14.30 Uhr führt Kunsthistorikerin und Kunstvermittlerin Johanna Lorch die Besucherinnen und Besucher durch die Familiengeschichte des Albstädter Hauskünstlers und heran an die vermeintlichen Gegenpole von Leben und Tod, mit denen sich der Künstler – geprägt durch eigene Erfahrungen im Ersten Weltkrieg – auseinandersetzte. Um die Erfahrung so authentisch wie möglich zu gestalten, erwartet die Besucherinnen und Besucher am Ende ein ganz besonderes Hörerlebnis: auf einem Original-Grammophon aus den 1920er-Jahren ertönen Hits von Louis Armstrong und Bob Crosby. Der Eintritt inklusive Führungsgebühr beträgt für Erwachsene 6 Euro, Kinder unter 18 Jahren sind frei. Anmeldung wird empfohlen. Anmeldungen und weitere Informationen unter Telefon 07431 / 160-1491 (zu den Öffnungszeiten -1493) oder per E-Mail an kunstmuseum@albstadt.de.