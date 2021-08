Finanzielle Einbußen: Pandemie trifft auch Tuttlinger Weltladen

Projektreferent Hans-Martin Schwarz gab bei der Versammlung die Berichte zu den Projekten in Perù ab: In Bezug auf die Viruserkrankung Corona sei die Sterberate in Peru die höchste der ganzen Welt, weswegen der Arbeitskreis beabsichtigt, eine zusätzliche Unterstützung von Krankenstationen mit Beatmungsgeräten zu ermöglichen. Hierfür sucht man noch Projektpartner in Peru, auch um schneller Impfungen zu ermöglichen. Leider sei das peruanische Gesundheitssystem so marode, dass Patienten Medikamente und den Sauerstoff zur Beatmung selbst besorgen müssten, den Besuch von Privatkliniken könnten sich nur ca. 10 Prozent der Peruaner leisten.

Das große, fast sechs Jahre dauernde Projekt im Volumen von 330 000 Euro wurde nun zum Jahresende 2020 abgeschlossen. Es war vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) unterstützt worden und befindet sich in der Endabrechung. Es dauerte 70 Monate, unterstützte 14 Kaffeedörfer in Huarmaca und hatte in den letzten beiden Projektjahren auch die Kaffee- und Rohrzuckerqualität sowie deren Vermarktung zum Inhalt.

Im Jahr 2021 wurde dann ein von den Solidaritätsgruppen finanziertes Projekt für 347 weitere Kleinbauernfamilien im Distrikt Huarmaca konzipiert, das von 2021 bis 2023 laufen soll und jährlich mit rund 53 000 Euro finanziert werden muss.

Es handelt sich um ein Projekt zur Eigenversorgung der Familien durch Gemüsegärten und Kleintierzucht sowie Hygienemaßnahmen wie die Einrichtung von verbessere Küchen und Latrinen. Auch Schulbibliotheken und die Aufforstung der Hänge gegen die Bodenerosion sollen realisiert werden.

Nach drei Jahren Grundlagen-Projektarbeit soll der Kaffee- und Rohrzuckeranbau gefördert werden, um am fairen Handel teilnehmen zu können und sichere Familieneinkommen zu garantieren. (pm)